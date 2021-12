Il mondo delle criptovalute affascina sempre più persone che vedono, in queste valute digitali, una ghiotta opportunità per investire e arricchirsi. Nel tempo si è diffusa quell’attività che viene detta mining, ossia estrazione di criptovalute, che vengono “estratte” o meglio prodotte, a partire dalla potente capacità di calcolo di pc e software dedicati al mining.

Ma questo del mining può essere considerato un lavoro?

Diciamo di sì, anche se le possibilità di guadagno un tempo erano più elevate rispetto ad oggi, sono ancora tante le persone che si cimentano in quest’attività e che ne hanno fatto un vero e proprio lavoro, studiando ogni giorno nuove strategie e possibilità per estrarre le criptovalute, come i Bitcoin.

Ogni giorno i minatori di criptovalute utilizzano hardware molto potenti (e un enorme dispendio di energia) per avere in cambio criptovalute, per alimentare la blockchain, vale a dire il registro online dove sono annotati e convalidati i passaggi di moneta virtuale tra gli utenti.

Le criptovalute vengono create a velocità standard, a un tasso descrescente e prevedibile, quindi l’estrazione è un’attività molto competitiva. Più minatori ci sono nella stessa rete e più è difficile fare profitti.









Quindi comunque questo lavoro comporta molti rischi e difficoltà e solo i migliori riescono a trarne profitti considerevoli.

Oltre ovviamente a considerare i costi per pc all’avanguardia che devono risolvere complicati algoritmi, che richiedono una potenza di calcolo enorme e un enorme dispendio di energia elettrica.

Soltanto se i pc collaborano e sono efficienti, si può rientrare nell’investimento producendo criptovalute interessanti.

Inoltre, molti minatori potrebbero riunirsi insieme ad altri a formare i cosiddetti mining pools, servizi che permettono di utilizzare la tecnologia del calcolo distribuito per ottenere criptovalute, in modo da dividere il carico di lavoro del mining con i computer di altri utenti collegati in remoto, pagando delle commissioni.