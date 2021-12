Foto editing, quali programmi utilizzare   

Che sia una foto per un sito Internet, per un social network, per un giornale o per un album, il processo di post produzione è fondamentale per rendere l’immagine ancora più bella. Uno degli strumenti fondamentali per chi lavora online come i social media manager.

Spesso però questo passaggio viene evitato o saltato per “paura” di utilizzare i programmi di foto editing che, nella mente di molte persone, sono difficili da utilizzare.

In realtà esistono programmi di foto editing molto semplici e intuitivi da utilizzare.

Vediamo quali sono.

Il primo è un programma perfetto per editare foto scattate da mobile: Adobe Photoshop Express, un software ideale per principianti o per coloro che si approcciano per la prima volta al mondo dell’editing fotografico.









Si potranno migliorare alcuni elementi dell’immagine come il contrasto, l’esposizione, la saturazione oppure aggiungere testi, filtri e altri elementi.

Per gli utenti che hanno già avuto a che fare con il foto editing, invece, è consigliato GIMP, un programma gratuito molto ben fatto e che consente di utilizzare diversi strumenti, da quelli base a quelli più professionali.

Per tutte le sue funzionalità, GIMP è un’ottima alternativa, gratuita, a Photoshop (il programma di editing fotografico probabilmente più famoso al mondo).

Un altro programma utile ai professionisti e a coloro che abbiano già dimestichezza con il mondo del foto editing è Pixlr Editor, anch’esso gratuito. Le funzionalità sono davvero tante: esposizione, livelli, strumenti di miglioramento automatico, selezionatori di colori, pennelli personalizzabili, strati e maschere.

Tutto questo lo rende uno dei software più apprezzati.

Tornando ai principianti, potranno utilizzare altri programmi di foto editing più intuitivi come PhotoScape X che permette, con un solo clic, di migliorare le proprie foto.

In più contiene filtri, cornici, pennelli, sagomature, strumenti di ritaglio intelligente, un selezionatore di colori e timbri di clonazione.

Anche Paint.NET è consigliato per i principianti per il fotoritocco e contiene una serie di strumenti come luminosità, contrasto, tonalità, curve, livelli, strati, gradienti e un numero illimitato di annullamenti.