Il tethering consiste nell’uso di un telefono cellulare (o di un altro dispositivo mobile con connessione Internet) per offrire accesso ad Internet ad altri dispositivi che ne sono sprovvisti.

Quale è il miglior smartphone per tethering per connessioni Internet?

Apple iPhone 6S : Safari è il browser Internet predefinito per iPhone 6s. L’ultimo Sistema Operativo per iPhone consente di aprire contemporaneamente fino a 36 schede o pagine su Safari, sia connessi ad un router Internet wireless sia se si utilizza la rete 4G LTE

Samsung Galaxy Note 5 : si collega in modo simile a Internet in prossimità di un router wireless accessibile, e può anche utilizzare la rete di dati LTE 4G. Permette di leggere facilmente articoli, pagine social come Facebook o libri, ma la durata della batteria non è il massimo, seppure si carichi velocemente

Huawei Nexus 6P : supporta connessioni di rete LTE Wi-Fi, 3G e 4G e ha una dimensione dello schermo abbastanza grande

Motorola Moto X Play : ha Google Chrome come browser predefinito. Ha un modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione Internet ottima così come la connettività Wi-Fi e il GPS. Ha uno schermo resistente e da 5.5 pollici. Il prezzo è molto abbordabile

OnePlus 2: anche questo è un ottimo smartphone per navigare, soprattutto per via del suo schermo, adatto per leggere diverse pagine Internet. L'unica pecca è che un uso prolungato può causare dei rallentamenti e degli scatti durante lo scorrimento.

Insomma, per tethering per connessioni Internet vanno bene allo stesso modo smartphone Apple o Android: il punto è che su Apple il browser predefinito è Safari, mentre su Android c’è Chrome o Firefox; in ogni caso si possono scaricare le applicazioni e cambiare browser facilmente.

L’importante è valutare la durata della batteria perché chi naviga molto su Internet, potrebbe aver bisogno di uno smartphone che garantisca almeno un giorno di carica.