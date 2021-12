Il social media manager si trova a gestire diversi profili social anche contemporaneamente e spesso lavora 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Ha quindi bisogno di poter lavorare in qualsiasi momento della giornata, ovunque si trovi e, per facilitare questa cosa, un buono smartphone è davvero utile.

Quale è il miglior smartphone per social media manager?

Sicuramente ci vuole uno smartphone con un’ampia memoria in modo da poter installare diverse applicazioni senza problemi (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Slack, Asana) ma anche app di editing per immagini e video (Canva, Photoshop) e così via.

A tal proposito andrà bene uno di questi smartphone:

iPhone X , con la fotocamera da 12 Megapixel e la risoluzione video in 4K. Ha il modulo LTE 4G che permette che il trasferimento dati e la navigazione internet siano eccellenti. Anche la connettività Wi-Fi e GPS non sono male. La RAM di 3 GB, infine, permette il perfetto funzionamento di tutte le app

Samsung Galaxy S9, ha un display da 5.8 pollici ed una risoluzione di 2960×1440 pixel. Anche in questo caso c'è il modulo LTE 4G per navigare in internet in modo veloce ed una fotocamera da 12 Mpx per fare fotografie splendide da condividere direttamente sui social dei clienti. La RAM è molto potente (4 GB) e questo permette di salvare diversi file e applicazioni sullo smartphone

Huawei P20 Pro, con un display da 6,1 pollici e con risoluzione Full HD. Integrando Leica, questo smartphone ha la caratteristica di possedere un comparto fotografico composto da due camere da 40 e 20 megapixel e un modulo zoom 3X da 8 Mp con una stabilizzazione a sei assi. Ha 6 GB di RAM e questo permette di gestire più app contemporaneamente. Anche la batteria da 4000 mAh è degna di nota perché permette di arrivare a fine giornata con molta facilità.