Green pass, come funziona il controllo sul posto di lavoro

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 è stato introdotto l’obbligo di possedere il Green pass per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi delle aziende private.

Chiunque si presenti al lavoro senza possedere il Green pass verrà considerato assente ingiustificato e non percepirà lo stipendio. Invece chi si presenta al lavoro senza certificato verde può incorrere in una sanzione che va da 600 a 1500 euro. Va ricordato che l’autocertificazione green pass non è valida in nessun caso.

Ma come funziona il controllo sul posto di lavoro?

Ogni azienda può autonomamente organizzarsi per i controlli, che possibilmente dovranno essere svolti prima di entrare in ufficio, nei negozi e nelle attività. Potranno anche essere successivi, a tappeto o a campione, qualora all’ingresso possano creare assembramenti o code.

In ogni caso i datori di lavoro devono nominare con atto scritto i soggetti incaricati dell’accertamento del possesso e della validità dei Green pass dei lavoratori.









Il controllo del possesso del Green pass è obbligatorio per i datori di lavoro che altrimenti rischiano una multa che va da 400 a 1000 euro.

L’obbligo di Green pass è valido anche per il personale di Pubbliche Amministrazioni.

Anche in questo caso le modalità di controllo sono le stesse del settore privato: prima di entrare in ufficio oppure a tappeto o a campione durante la giornata.

Nel caso di controlli a campione, questi dovranno interessare almeno il 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Per agevolare le operazioni di controllo e di veridicità del QR code associato al Green pass si può usare l’app (VerificaC19) oppure utilizzare i tornelli e totem già usati per rilevare le presenze e misurare la temperatura.

Per i controlli dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni si può usare la piattaforma NoiPA.