PEC, perché è utile in ambito lavorativo    

La PEC, posta elettronica certificata, è uno strumento di cui si avvalgono in ambito lavorativo diversi soggetti. Non solo lavoratori autonomi con Partita IVA (per i quali non è obbligatoria) ma anche soggetti che devono obbligatoriamente gestire le proprie comunicazioni tramite messaggi di posta elettronica certificata: imprese, professionisti, società, artigiani e Pubbliche amministrazioni.

Con la PEC si possono inviare messaggi di posta elettronica che abbiano lo stesso valore legale dei messaggi inviati con raccomandata.

La PEC garantisce valore legale dell’invio e della consegna delle email al destinatario, quindi che il messaggio venga spedito o ricevuto e che il suo contenuto non venga modificato da nessuno (e così gli eventuali allegati).

Da tutto ciò discende anche l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna del messaggio.









La PEC è quindi uno strumento utile in ambito lavorativo perché permette di eliminare la comunicazione cartacea con fornitori e clienti e poter comunicare tramite messaggi di posta elettronica per:

inviare documenti a Enti Pubblici

trasmettere documenti per gare di appalto

inviare stipendi ai dipendenti

inviare contratti da far firmare a un cliente o da rispedire ad un fornitore

effettuare ordini per l’acquisto di merci

comunicare con la pubblica amministrazione

inviare fatture a clienti e fornitori

inviare documentazione legale o riservata in maniera certificata

convocare assemblee e giunte

disdire polizze e contratti di fornitura

inoltrare circolari e direttive ufficiali

La PEC è uno strumento utile anche nell’ambito dei certificati di malattia: i datori di lavoro e gli intermediari abilitati possono consultare i vari certificati usando il sistema di consultazione online dei certificati medici sul sito dell’INPS.

Possono richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia anche attraverso il sistema di invio con PEC e ricevere quotidianamente la lista degli attestati dei propri dipendenti.

Lo stesso servizio può essere richiesto dagli intermediari abilitati e anche i lavoratori possono ricevere i certificati e gli attestati al proprio indirizzo di posta elettronica certificata.