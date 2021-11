PEC, è obbligatoria per le aziende?

La PEC, posta elettronica certificata, permette di inviare messaggi di posta elettronica che abbiano lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sempre più privati cittadini decidono di aprire un proprio indirizzo di posta elettronica certificata per gestire le proprie comunicazioni, ma per le imprese, i professionisti, le società, gli artigiani e le pubbliche amministrazioni è obbligatorio averla.

Non è obbligatoria per i lavoratori autonomi con Partita IVA che comunque decidono spesso di creare un indirizzo PEC.

Le aziende, grazie alla PEC, possono eliminare la comunicazione cartacea con fornitori e clienti e possono usare la PEC ad esempio per comunicare con la Pubblica Amministrazione, inviare fatture e clienti a fornitori o inviare contratti da far firmare ai clienti.









L’obbligo è stato introdotto a partire dal primo ottobre 2020 (e precisamente con il dl 76 del 2020): “tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunichino al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, se non hanno già provveduto a tale adempimento”.

Con l’espressione “domicilio digitale”, ci si riferisce appunto all’indirizzo di posta elettronica certificata.

Ne discende che dal primo ottobre 2020, chi non dichiara il proprio indirizzo PEC, commette l’illecito di “Omessa comunicazione di atti e notizie nel registro delle imprese”.

Per le società, la mancata comunicazione della PEC, comporta la sospensione per i successivi tre mesi della domanda di iscrizione al Registro delle imprese.

In questo periodo di tempo, la società può dotarsi di una PEC.

Per le ditte individuali, invece, in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC, conseguono 45 giorni di sospensione della domanda di iscrizione al Registro per evitare le sanzioni previste.

Le imprese o i professionisti che non possiedono la PEC possono incorrere in sanzione che vanno da 206 a 2064 euro (per le società) e da 30 a 1548 euro (per le imprese individuali).