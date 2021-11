Startup, prestiti a fondo perduto, come ottenerli    

Al giorno d’oggi tanti giovani potrebbero avere un’idea innovativa e voler fare impresa. Per poter rendere concreta la propria idea e avviare una startup, sono necessari dei finanziamenti: si può optare per l’autofinanziamento, il crowdfunding, i prestiti bancari oppure si possono richiedere dei prestiti a fondo perduto, vale a dire dei prestiti di denaro che non prevedono l’obbligo di restituzione del capitale erogato e dei suoi interessi.

Questi prestiti vengono erogati da enti che pubblicano periodicamente dei bandi per sostenere l’imprenditorialità e lo sviluppo e l’innovazione delle aziende.

Enti erogatori di contributi a fondo perduto possono essere:

pubblici

Europei

Statali

Regionali

Un ente che periodicamente attiva dei bandi per ottenere finanziamenti a fondo perduto è l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia) istituita dal Ministero dello Sviluppo economico.

Vediamo come partecipare ai bandi ed ottenere i prestiti a fondo perduto.









Per ottenere i prestiti a fondo perduto bisogna partecipare a degli specifici bandi pubblici in cui vengono indicati i requisiti richiesti (che possono variare da bando a bando).

In genere i requisiti richiesti sono:

titolo di studio o competenze tecniche legate all’obiettivo del bando

forma societaria (se richiesta)

requisiti specifici del bando (per esempio appartenenza a determinate aree territoriali come certe zone del Sud Italia, ritenute svantaggiate)

capacità di creare un progetto strategico di marketing per l’inserimento della propria attività

Alla domanda di partecipazione bisognerà allegare, insieme agli altri documenti richiesti dal bando, anche un business plan che descriva il proprio progetto, le informazioni economiche e finanziari, gli obiettivi e le spese.

A questo punto, se il progetto è ritenuto meritevole da parte dell’ente che concede il finanziamento, verrà erogato il prestito a fondo perduto o mediante una graduatoria o con procedura valutativa a sportello, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.