Green pass, in aumento le vaccinazioni per i lavoratori  

Dal 15 ottobre è obbligatorio per i lavoratori possedere il Green pass per accedere ai posti di lavoro. Il Green pass si ottiene con il vaccino, un test negativo o l’avvenuta guarigione dal Coronavirus. Ricordiamo che non è valida l’autocertificazione per il green pass.

I lavoratori che non hanno il Green pass verranno considerati assenti ingiustificati e non riceveranno lo stipendio per ogni giorno di assenza, ma non verranno sospesi.

Secondo un documento riservato del Governo (pubblicato dal Foglio), a pochi giorni dall’introduzione dell’obbligo di Green pass nei posti di lavoro, sono stati vaccinati:

12,4 milioni di lavoratori del settore privato (su 14,6 milioni)

250 mila lavoratori della Pubblica Amministrazione (su 3,2 milioni)

Introdotto l’obbligo di Green pass, si pensava che questo avrebbe fatto aumentare le vaccinazioni per i lavoratori, in realtà questo non è successo e la crescita delle prime dosi è stata davvero minima.









Si è passati da circa 500 mila iniezioni a luglio a 200 mila a metà agosto, passando per 280 mila iniezioni circa a settembre.

Ad ottobre, invece, in media vengono vaccinate circa 180 mila persone al giorno.

È probabile allora che lo strumento del Green pass, proposto dal Governo come possibile propulsore per aumentare il numero dei vaccinati, non abbia sortito l’effetto sperato (almeno per il momento).

Evidentemente le persone non sono ancora convinte dell’efficacia del vaccino e preferiscono mostrare ogni 48 ore un esito negativo al tampone, pur di continuare a lavorare senza problemi.

A proposito dei tamponi, si stima che ogni settimana serviranno 7,5 milioni di tamponi per tutti i lavoratori non vaccinati che vogliono continuare a lavorare.

Un numero alto che difficilmente può essere coperto dalle aziende sanitarie, dai medici di base e dalle farmacie.

Vedremo se queste difficoltà indurranno più persone a vaccinarsi e se l’effetto Green pass inizierà a far sentire i propri effetti.