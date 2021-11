Google Drive, come attivare il servizio

Per archiviare i propri file e documenti e condividerli con amici e colleghi c’è Google Drive, il servizio offerto da Google, facile ed intuitivo da usare. Specialmente se lavorate online, la suite di Google non può e non deve mancare.

Lo spazio di archiviazione gratuito è di 15 GB (da suddividere tra Google Drive, Gmail e Google Foto) ma è possibile aumentare lo spazio con i piani a pagamento a partire da 1,99 euro al mese fino a 9,99 euro al mese (da 100 GB a 2 TB di spazio, in base alle proprie esigenze).

Google Drive è disponibile per i seguenti sistemi operativi:

Windows 7 e versioni successive e Windows Server 2012 e versioni successive per computer Windows

El Capitan 10.11 e versioni successive e High Sierra 10.13 e versioni successivi per computer Mac

Android per telefoni e tablet Android

iOS per dispositivi iOS

Quindi prima di attivarlo è necessario controllare che il sistema operativo del proprio dispositivo rientri fra questi (Linux ad esempio non è supportato).

Attivare il servizio è semplicissimo perché bisognerà creare un account Google oppure, se già si possiede, utilizzare le credenziali usate di solito ad esempio per accedere al proprio account gmail.









Una volta fatto l’accesso a Google Drive, sulla sinistra si visionerà il menu con tutti gli strumenti che si possono usare (cartella, caricamento file, documenti, fogli, presentazioni).

Su “Il mio drive”

Su “Il mio drive” si possono visualizzare tutti i file caricati o sincronizzati e i file di Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli Google che sono stati creati.

Invece su “Condivisi con me” si potranno visionare tutti i file che altri utenti hanno condiviso per lavorarci insieme e collaborare.

Si potranno così iniziare a caricare file dal computer o creare file in Google Drive e condividere file e cartelle in modo che altre persone possano modificarli, visualizzarli o aggiungervi commenti.