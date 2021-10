Ufficio stampa, che competenze servono per aprirne uno

Un ufficio stampa si occupa di gestire le relazioni con i mass media e di promuovere l’immagine della persona che rappresenta (azienda, pubblica amministrazione, ente, personaggio pubblico). Svolge questo lavoro gestendo e diffondendo le informazioni per i soggetti per cui opera, attraverso comunicati stampa o conferenze stampa.

Molti ragazzi, subito dopo le scuole superiori o l’università, potrebbero voler lavorare all’interno di un ufficio stampa magari come addetti stampa e iniziare la loro carriera in questo ambito.

Queste sono le principali mansioni che ricopre un addetto all’ufficio stampa:

diffondere materiale informativo e promozionale

curare l’immagine dell’azienda, impresa o ente pubblico che rappresenta

gestire e realizzare strategie di comunicazione

organizzare conferenze stampa

collaborare con i giornalisti per scrivere articoli fornendo informazioni credibili e autorevoli

scrivere testi per conferenze e discorsi ufficiali

Soltanto gli addetti dell’ufficio stampa delle Pubbliche Amministrazioni devono essere giornalisti iscritti all’albo. Negli altri casi, in un ufficio stampa possono lavorare anche soggetti che non sono giornalisti.

Tuttavia, è chiaro che l’addetto stampa debba avere delle competenze giornalistiche e comunicative come:









passione per la scrittura e capacità di esprimersi sia oralmente sia con la scrittura di articoli chiari e concisi

conoscenza di lingue straniere (in caso di collaborazione con clienti internazionali)

problem solving (soprattutto nella gestione di situazioni di crisi, quando ad esempio c’è stato uno scandalo o un problema e viene richiesto all’addetto stampa di creare una percezione meno negativa nel pubblico)

flessibilità e disponibilità a rispettare orari e ritmi di lavoro stressanti

Per diventare addetto all’ufficio stampa

Per diventare addetto all’ufficio stampa non è necessario avere una laurea, tuttavia molte delle competenze chiave per poter operare bene ed efficacemente si possono apprendere seguendo corsi di laurea in scienze della comunicazione e in materie umanistiche.

In alternativa si possono seguire anche corsi e master per acquisire le competenze teoriche e pratiche per comunicare e gestire al meglio i rapporti con i diversi mass media.