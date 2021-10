Ufficio stampa, utile ma quanto costa?     

Gestire le comunicazioni con i media è fondamentale per un’azienda, un ente, un’istituzione, una Pubblica Amministrazione o un personaggio famoso. Per questo questi soggetti e molti altri potrebbero avvalersi di un ufficio stampa.

L’ufficio stampa promuove e fa conoscere l’immagine

L’ufficio stampa, con articoli e comunicati, promuove e fa conoscere l’immagine e il messaggio di un’azienda, l’operato, i prodotti e servizi del proprio cliente, senza però fare pubblicità, ma diffondendo e proponendo informazioni ai giornalisti e interfacciandosi con loro.

Infatti si occupa di gestire le relazioni con i referenti e le testate a cui si rivolgono, con le stazioni radio e le tv, con le riviste o i magazine online.

Ovviamente i costi di un ufficio stampa variano in base alle necessità del cliente, tuttavia in linea generale possiamo riassumere i costi in questi:









per l’ attività di ufficio stampa (come la preparazione dei comunicati, l’elaborazione delle mailing list, l’invio di comunicati, la gestione dei rapporti con i giornalisti, l’organizzazione di interviste o di rassegne stampe) si può andare da 400 euro (per attività spot) a 1000 euro al mese (per attività continuativa)

(come la preparazione dei comunicati, l’elaborazione delle mailing list, l’invio di comunicati, la gestione dei rapporti con i giornalisti, l’organizzazione di interviste o di rassegne stampe) si può andare da 400 euro (per attività spot) a 1000 euro al mese (per attività continuativa) per l’ invio di comunicati e recall , il costo è di circa 600 euro

, il costo è di circa 600 euro per l’organizzazione di rassegne stampa, online e cartacee, il costo varia in base alla durata e alle testate da monitorare, ma il costo si aggira intorno ai 400 euro

Altre agenzie potrebbero far pagare la redazione, l’invio di un comunicato stampa e una rassegna stampa più di 5000 euro. Per tre mesi, la redazione e l’invio di 3 comunicati stampa più rassegna stampa, potrebbe costare all’incirca 13000 euro.

In realtà i costi di un ufficio stampa sono personalizzati in base agli obiettivi, al tempo a disposizione e alla notizia, quindi è impossibile dare un listino di prezzi definitivo.

Tuttavia, rivolgendosi a dei professionisti qualificati, si otterrà il giusto servizio di ufficio stampa al prezzo più onesto.