Lavoratore senza green pass, cosa accade

Il green pass, la certificazione che attesta di:

aver fatto la vaccinazione anti Covid-19

essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore

essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi

occorre ormai per accedere a diverse attività e servizi.

Inizialmente era obbligatorio per coloro che lavorano nel settore della sanità, poi è stata la volta di docenti, presidi e assistenti tecnici amministrativi che non potevano e non possono accedere nelle scuole senza e, a partire dal 15 ottobre 2021, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato dovranno possederlo per poter lavorare.

Per rendere più agevole l’adesione al vaccino, i lavoratori potranno ottenere la certificazione verde già dopo la prima dose di vaccino.

Ma cosa accade al lavoratore che si presenta a lavoro senza green pass?

Per il lavoratore che si presenta a lavoro senza green pass sono previste delle multe molto salate (da 600 a 1500 euro) ma anche la sospensione dal lavoro e dello stipendio.









Si legge, infatti, che il lavoratore senza green pass viene “considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

“Per il periodo di sospensione, i lavoratori senza Green pass sono “considerati assenti ingiustificati, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.”

Si legge ancora che “in ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

Dunque l’unica opzione non disponibile per i lavoratori che non dispongono di green pass è il licenziamento.

Sono previste delle multe non solo per i dipendenti ma anche per i datori di lavoro che non effettuano gli opportuni controlli (nello specifico da 400 a 1000 euro).