Gamer professionista, come si guadagna

Il gamer professionista è quella persona che trascorre molte ore delle proprie giornate a giocare ai videogiochi ma non solo per divertimento, quanto più per fare pratica nei videogiochi, cercando strategie e trucchi per avanzare di livello e vincere nelle competizioni. Un nuovo modo di lavorare online e anche guadagnare.

Un lavoro che assorbe gran parte della propria giornata e che non è un passatempo. Per questo motivo i gamer professionisti guadagnano e spesso anche molto bene.

Ma come si guadagna?

Prima di tutto va detto che i guadagni dipendono dal videogame in questione e dal circuito in cui il gamer compete. In America gli stipendi dei gamer professionisti sono più alti, ma anche i giocatori professionisti europei “si difendono bene”.

Vincere i tornei permette di guadagnare anche diverse migliaia di dollari (ovviamente dipende sempre dal tipo di torneo e dal montepremi che viene distribuito fra i giocatori e le squadre).









Ad esempio nel 2017 il gamer tedesco KuroKy ha vinto più di 3 milioni di dollari giocando a Dota 2. Sempre nel 2017 almeno 50 persone hanno guadagnato più di 1 milione di dollari giocando a LOL o Dota 2.

Gran parte dei guadagni dei gamer professionisti, comunque, dipendono dagli sponsor: i giocatori, infatti, promuovono continuamente i videogames sui propri canali social o YouTube.

Diversi produttori di videogames sono interessati a diventare sponsor dei gamer professionisti più famosi: li pagano per utilizzare il loro logo o per citarli continuamente nei propri video o social.

Molti gamer professionisti, poi, guadagnano anche nel recensire delle nuove uscite di videogames.

Un’altra fonte di guadagno per i gamer professionisti proviene da Twitch la piattaforma che permette di fare streaming delle proprie partite ai videogames live e di guadagnare dalle sottoscrizioni e dalle menzioni.

Dunque quello del gamer professionista è un lavoro a tutto tondo per cui ci vuole tanta passione, dedizione e studio e che viene remunerata come qualsiasi altra professione.