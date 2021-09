Personal shopper, non solo scuola ma anche molto gusto personale

La moda offre tante opportunità di lavoro: modelle, influencer, fashion blogger, stilisti ma anche personal shopper.

Consulenti all’acquisto

Questi ultimi sono dei consulenti all’acquisto che guidano i propri clienti durante lo shopping, consigliando sui capi di abbigliamento da acquistare, individuando negozi, prodotti e tendenze secondo i gusti, le esigenze, le necessità, lo stile e il lavoro del proprio cliente.

Il personal shopper lavora come lavoratore autonomo ricercando e seguendo i propri clienti oppure alle dipendenze di strutture di lusso, alberghi, centri commerciali, al quale si rivolgono clienti italiane o straniere che hanno bisogno di consigli durante le proprie sessioni di shopping.

Il personal shopper può formarsi da solo oppure seguire dei corsi da consulente di immagine in cui imparerà nozioni importanti su:









psicologia dell’acquisto

comunicazione e tecniche di counselling

analisi dell’immagine e del colore

studio e organizzazione del guardaroba

tipologie di abbigliamento per le varie occasioni

ricerca trends

elementi di servizio clienti e customer satisfaction

In questi corsi si possono acquisire anche conoscenze di tecniche e strategie di promozione e vendita, utili per imparare a trovare clienti anche utilizzando i social network.

Non conta solo la scuola

In questo lavoro però non conta solo la scuola ma anche il gusto personale, proprio perché il personal shopper deve dare consulenze sul look e sugli acquisti migliori da fare per valorizzare l’immagine del proprio cliente e lo può fare anche e soprattutto se ha un buon gusto innato.

Quello che importa è anche l’aggiornamento continuo: il personal shopper dovrebbe infatti seguire sempre gli ultimi trend in fatto di moda, negozi (anche online) e tendenze.

Una skill in più è la conoscenza della lingua inglese che può aiutare a rapportarsi con clienti stranieri.

Importante è anche il rapporto con i potenziali clienti che si può coltivare mediante le pagine social che devono essere sempre aggiornate e da cui si deve poter intuire il proprio talento.