Personal shopper, che tipo di lavoro è     

La moda evolve in fretta e stare al passo con i tempi può essere difficile, così come può essere complicato ritagliarsi del tempo per fare shopping con calma. È per questi e tanti altri motivi che si potrebbe aver bisogno di un personal shopper, un vero e proprio consulente per gli acquisti.

Questa persona consiglia i propri clienti su cosa comprare e fare, curando di fatto l’immagine di questa persona scegliendo per lei ciò che potrebbe valorizzarla, in base ai propri gusti, stile ed esigenze.

Per svolgere questo lavoro e scegliere i giusti posti in cui fare shopping e i capi da acquistare, è chiaro che il personal shopper reperisce una serie di informazioni importanti sul proprio cliente.

Ad esempio potrà informarsi sulla professione svolta, lo stile di vita, l’immagine che vuole dare di sé, le occasioni d’uso in cui dovrà sfoggiare un certo tipo di abbigliamento e molto altro.









Soltanto in questo modo potrà avere gli elementi per poter trovare il look giusto per il proprio cliente e scegliere il negozio, il brand o la piattaforma di acquisti online in cui comprare ciò di cui può avere bisogno.

Praticamente il personal shopper si occupa di:

accompagnare i clienti a fare shopping nei negozi fisici o aiutarli sui portali online

consigliare cosa comprare e dove per poter avere il prodotto migliore al prezzo più basso

suggerire gli abbinamenti migliori

dare consigli su colori, tessuti e vestibilità

Oltre all’abbigliamento, il personal shopper potrebbe dare consigli aggiuntivi su scarpe, accessori, make up e acconciature proprio per offrire un’immagine completa al cliente.

Ma il personal shopper non è solo un mero accompagnatore e consulente ma anche colui che facilita l’esperienza di shopping: può occuparsi ad esempio del ritiro di un capo in un negozio o delle pratiche di reso e rimborso (ad esempio dai portali di shopping online).