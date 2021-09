Volontariato, si percepisce denaro?  

Fare attività di volontariato può essere un’esperienza davvero formativa e arricchente. Sono tante le persone che decidono di farlo (come ad esempio i ragazzi dopo aver finito le scuole o parallelamente allo studio). Quando si inizia, una delle domande che ci si potrebbe porre è se si percepisca denaro.

Già la parola “volontariato” fa pensare a delle persone che si impegnano in modo spontaneo e gratuito a favore dell’organizzazione di volontariato di cui fanno parte.

Dunque il volontariato non è compatibile con forme di lavoro subordinato e autonomo e questo vuol dire che non si può essere volontari lavoratori (a meno che non si sia collaboratori dipendenti, e allora si può essere pagati).

Quello che i volontari percepiscono non è uno stipendio ma un rimborso spese di quanto sostenuto durante l’attività svolta per l’organizzazione (ad esempio spese di benzina, eventuali pedaggi autostradali, scontrini dei parcheggi, costi di una raccomandata e così via).









In questo caso, però, è evidente che le spese devono essere state effettivamente sostenute per l’attività di volontariato che si svolge, nei limiti stabiliti dalla stessa organizzazione, non forfettarie, ma legate alla spesa sostenuta e sempre documentate (magari da ricevuta o scontrino).

Quello che il volontario percepirà saranno dunque pochi euro. Dunque chi fa volontariato non percepisce denaro ma soltanto un rimborso spese.

Ciò però non vuol dire che questa non sia un’attività arricchente in altro modo: si conosce tanta gente, si fa del bene, si socializza, si fanno esperienze, si conoscono nuovi posti e così via.

Quello che l’organizzazione di volontariato deve fare, però, è sottoscrivere una polizza assicurativa che protegga i volontari in caso di malattie o infortuni che possono avvenire nella sede o durante l’attività di volontariato (spostamenti o trasferimenti all’estero).

La protezione assicurativa vale anche per la responsabilità civile verso terzi.