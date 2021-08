Volontariato, come approcciarsi per la prima volta 

Approcciarsi per la prima volta ad un’attività di volontariato può essere un’esperienza formativa, preziosa ed arricchente per una persona. Sono tanti i ragazzi e gli adulti che decidono di prestare attività di volontariato (anche se magari già lavorano), semplicemente perché sentono una sorta di vocazione a fare del bene.

Chi fa volontariato, non percepisce uno stipendio (in quanto non è un lavoro ma un’attività svolta spontaneamente e gratuitamente) ma solo il rimborso spese di quanto sostenuto durante le attività svolte dall’organizzazione o dall’ente.

Il volontariato arricchisce chiunque lo svolge

Tuttavia, il volontariato arricchisce chiunque lo svolge, in quanto si fa del bene, si conoscono nuove persone e posti, si fa esperienza che può essere costruttiva anche per il mondo del lavoro.

Insomma, sono tanti i motivi per cui qualcuno dovrebbe iniziare a fare attività di volontariato.









A chiunque si chieda come approcciarsi per la prima volta a questa realtà, si può dire che il passo fondamentale è la scelta dell’ente in cui prestare attività.

Questo può essere scelto per vicinanza al luogo in cui si vive (facendo una semplice ricerca online si può scoprire quante organizzazioni ed enti di volontariato esistono proprio vicino casa, magari senza saperlo) e in base alle proprie aspirazioni (vale a dire alle attività che vengono svolte).

Prestare attività presso canili o rifugi

Si può scegliere di prestare attività presso canili o rifugi per animali randagi oppure presso case di cura per anziani, presso organizzazioni che tutelano la natura o il patrimonio artistico.

Ognuno di noi ha una vocazione diversa, e quindi è importante conoscere la missione dell’organizzazione (ricercando online, sui profili social oppure contattando direttamente l’organizzazione).

Poi, una volta scelto l’ente, in base alle modalità di “selezione” dei volontari (spesso non sono richiesti particolari requisiti ma la sola maggiore età), si può fare domanda per iniziare a svolgere la propria attività e fare così del bene.