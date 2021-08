Volontariato, come fare domanda presso un ente   

Ci sono diversi enti ed organizzazioni che fanno volontariato: ogni giorno si impegnano con passione e dedizione a fare del bene a persone, cose, animali, monumenti e così via.

Decidere di fare volontariato

Decidere di fare volontariato è un’azione nobile ed un’esperienza che forma e arricchisce chiunque la fa. Sono tante le persone adulte che decidono di farlo ma anche i ragazzi che magari svolgono volontariato mentre studiano o subito dopo aver finito le scuole. Quando si decide di fare volontariato, la prima cosa da fare è scegliere l’ente o l’organizzazione di volontariato.

Una veloce ricerca online può servire per scoprire quali sono gli enti che si trovano vicino casa e anche per capire qual è la loro missione e le azioni di volontariato che vengono svolte.

Se ad esempio si ha la passione per gli animali, prestare attività di volontariato presso canili o ricoveri per gatti e cani malati o randagi, può essere l’ideale. Chi, invece, vuole dare aiuto a chi è più debole, potrebbe decidere di fare volontariato presso case di cura o ricoveri per anziani.









Un’altra possibilità è quella di diventare volontari della Protezione civile, un’esperienza che formerà ed aiuterà anche ad acquisire competenze e prontezza per entrare nel mondo del lavoro.

Infine, si può diventare volontari del servizio civile nazionale.

Ma come fare domanda presso un ente?

Qualsiasi ente potrebbe avere delle regole per l’ingresso e per diventare volontari. Quindi la cosa migliore da fare è informarsi o sui siti Internet oppure contattando direttamente l’organizzazione.

In questo modo si scopriranno anche gli eventuali requisiti richiesti, come fare domanda e come iniziare operativamente ad essere volontari.

Generalmente comunque non sono richiesti particolari requisiti (se non quelli di condividere i valori e i principi costitutivi dell’ente e di prestare il proprio aiuto spontaneamente e gratuitamente).

Ad esempio, per diventare volontari del servizio civile nazionale, si può presentare domanda di partecipazione online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line).