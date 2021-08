Inail, cosa differenzia con l’INPS?

Inail e INPS sono enti di cui si sente sempre parlare in ambito lavorativo, perché sono quelli che in Italia garantiscono la tutela dei lavoratori.

Vediamo quali sono le principali differenze fra i due istituti.

Partiamo prima di tutto dall’acronimo Inail che sta per Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Si tratta di un ente pubblico non territoriale che gestisce le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori contro i rischi di infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In caso di infortunio o di malattia del lavoratore (sorti durante lo svolgimento del proprio lavoro), l’inali garantisce la copertura delle spese per le cure e il pagamento di un’indennità giornaliera. Sono le imprese a doversi fare carico dei premi assicurativi dovuti all’Inail, che vengono calcolati applicando alle retribuzioni una percentuale variabile a seconda del rischio del lavoro che si svolge.

A questo proposito, entro il 16 febbraio di ogni anno, ogni impresa deve provvedere all’autoliquidazione anticipata del premio Inail per l’anno in corso applicando la percentuale in via provvisoria, sulle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente. Sempre entro la stessa data, l’impresa deve calcolare e versare il conguaglio per l’anno precedente in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti.









Il versamento del premio all’Inail avviene con il modello F24 e il lavoratore può richiedere il pagamento rateale in 4 rate con tassi di interesse comunicati dall’Inail. Quanto invece all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), è un ente pubblico non territoriale, con sedi in ogni capoluogo di provincia, che gestisce le assicurazioni sociali obbligatorie dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Eroga:

le pensioni (di vecchiaia, di invalidità o di fine pensione ai superstiti) ai lavoratori dipendenti;

la cassa integrazione guadagni ai lavoratori dipendenti che vengono temporaneamente sospesi dal lavoro;

l’indennità di mobilità;

l’indennità di disoccupazione che spetta a lavoratori che hanno perso il lavoro (che hanno determinati requisiti);

l’indennità di malattia, corrisposti ai lavoratori ammalati;

l’indennità di maternità a favore delle lavoratrici in maternità;

la cassa unica assegni famigliari