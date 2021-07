Tolettatura per cani, quali sono i requisiti per aprirla

Fra le cure e l’attenzione che si possono dare ai nostri amici a 4 zampe c’è ciò che attiene alla loro pulizia e al taglio del pelo, vale a dire quella che viene definita tolettatura per cani.

Sebbene molti lo facciano a casa propria, rivolgersi a dei professionisti è sicuramente maggiormente consigliato perché d’altronde non è solo uno shampo quello di cui necessitano i nostri amici pelosi e tagliare il pelo non è solo un gesto estetico ma qualcosa che salvaguarda la loro salute.

Ecco perché sempre più persone decidono di intraprendere l’attività da tolettatori di cani.

Quali sono i requisiti per aprire questo genere di attività?

Non ci si può improvvisare per fare il tolettatore ma bisogna ottenere un attestato seguendo specifici corsi formativi che prevedono parti teoriche e pratiche. Poi, per svolgere l’attività e aprire il proprio negozio, bisogna presentare la SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive.









Dal punto di vista soggettivo, è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

I requisiti oggettivi sono invece quelli che attengono ai locali in cui si svolge l’attività. È necessario possedere le certificazioni dell’impianto idrico ed elettrico.

Inoltre, le ASL e i Comuni richiedono che i locali in cui si svolge o si svolgerà la professione possiedano i seguenti requisiti:

pareti lavabili ed igienizzabili (vernice lavabile o piastrelle)

piletta di scolo per le acque scure posta in prossimità delle vasche

una piccola sala d’attesa divisa dalla stanza di tolettatura

superficie aereo-illuminante (porte e finestre apribili verso l’esterno) pari ad 1/10 della superficie calpestabile destinata alla tolettatura

prese elettriche ed interruttori a tenuta stagna (mentre le eventuali pompe di sollevamento vasche e tavoli e le elettrovalvole dei self service dovranno lavorare a bassa tensione (12 o 24 Volts))

pozzetto di decantazione al servizio di ogni vasca per dividere le acque scure dal pelo morto (che così non arriverà nella fogna)