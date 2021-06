Infermieri, quant’è lo stipendio medio

Professionalità, passione, dedizione, altruismo, costanza, empatia, gran cuore: se si volesse descrivere in poche parole il lavoro degli infermieri si potrebbe riassumere in queste.

Dietro al lavoro di questi preziosi professionisti

Anche se in realtà, dietro al lavoro di questi preziosi professionisti, si nascondono anni di studio, sacrifici e voglia di aiutare gli altri e alleviare le loro sofferenze.

Sempre più ragazzi decidono di abbracciare questa realtà e di intraprendere il percorso di studi in Infermieristica: molti lo fanno per vocazione, una passione che magari nasce sin da piccoli; altri magari perché sanno che consente loro di accedere subito nel mondo del lavoro (essendo una laurea professionalizzante).

Qualunque che sia il motivo per cui si decide di diventare infermieri, dobbiamo dire grazie a questi angeli che ogni giorno si prendono cura di tanta gente nei nostri ospedali (e il cui ruolo è stato ancora più decisivo durante questo periodo di pandemia legata al Covid).









Detto questo, quant’è lo stipendio medio dei nostri infermieri in Italia?

Lo stipendio medio di un infermiere in Italia è di 1450 euro netti al mese, vale a dire circa 26400 euro lordi all’anno.

Lo stipendio netto mensile minimo

Lo stipendio netto mensile minimo è di 1150 euro mentre lo stipendio massimo può superare i 2300 euro.

In genere, le retribuzioni più basse sono quelle dell’infermiere part time o in cooperativa mentre le retribuzioni più alte sono quelle che spettano all’infermiere che lavora in pronto soccorso o in strutture private.

Ancora più alto è lo stipendio del dirigente infermieristico.

Un altro dei fattori che gioca un ruolo importante per determinare lo stipendio degli infermieri è l’esperienza:

l’infermiere con meno di 3 anni di esperienza può percepire uno stipendio netto mensile di circa 1360 euro;

un infermiere con 4-9 anni di esperienza, può percepire uno stipendio di circa 1510 euro;

un infermiere con 10-20 anni di esperienza può arrivare ad uno stipendio netto mensile di 1890 euro.