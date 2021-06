Infermieri, cosa fare per diventarlo

Ci vogliono studio e determinazione per diventare infermiere…ma questo non basta: sono necessari anche cuore, empatia, voglia di fare, altruismo, sacrificio e tanta voglia di aiutare gli altri.

Molte persone decidono di diventare infermieri proprio perché sentono una vera e propria vocazione.

In più, se si aggiunge il fatto che questa professione sanitaria è un corso di studi che permette di lavorare sin dal giorno dopo aver conseguito la laurea (dato che è una laurea professionalizzante), il gioco è fatto!

Si può svolgere la professione di infermieri e mettere in pratica quello che si è imparato all’università e durante il tirocinio, subito dopo aver conseguito il titolo, mettendo la propria professionalità e il proprio cuore a servizio di tante persone che soffrono in ospedale.









Ma cosa è necessario fare per diventare infermieri?

Per diventare infermieri è necessario conseguire la Laurea in Infermieristica che permette, dopo avere superato un esame di stato ed essersi iscritti all’ordine professionale, di essere abilitati all’esercizio della professione.

Per accedere al corso di laurea in Infermieristica è necessario però prima superare un test d’ingresso che viene svolto ogni anno.

Una volta superato questo test di ammissione, il corso di laurea in Infermieristica si articola in 3 anni di teoria (materie biomediche come anatomia, patologia, fisiologia; scienze infermieristiche, farmacologia, primo soccorso, scienze umane, inglese scientifico) e di pratica (con il tirocinio che viene svolto in diversi reparti dell’ospedale).

I mesi di tirocinio sono davvero importanti per il futuro infermiere perché mette in pratica tutto quello che poi dovrà svolgere quando questo diventerà il suo lavoro.

Il tirocinio prevede l’affiancamento dello studente ad uno o più infermieri esperti, che lo guideranno durante questa esperienza formativa.

Una volta conseguito il titolo di laurea, l’infermiere può lavorare nel pubblico, nel privato o in libera professione.

Può anche decidere di intraprendere dei corsi di specializzazione o dei master.