Infermiere non solo una professione ma soprattutto una vocazione

Quella dell’infermiere non è solo una professione ma soprattutto una vocazione. Aiutare gli altri quando soffrono, mettere a disposizione le proprie competenze quando l’altro sta male, trattare le altre persone come se fossero un parente o un amico stretto: questo e molto altro è ciò che fa un infermiere.

Una professione che richiede impegno

Una professione che richiede impegno e costanza ma anche un grande cuore e un’alta dose di altruismo.

Oltre alle competenze pratiche, è chiaro che c’è bisogno di avere una grande dose di empatia, sapersi immedesimare nell’altro, essere motivati e affidabili.

È anche per questo che sempre più giovani decidono di intraprendere il percorso di studi che li porterà poi a svolgere questa importante professione.









Altri, invece, magari decidono di intraprendere il percorso di studi in Infermieristica più perché consente di accedere al mondo del lavoro immediatamente, già il giorno dopo aver conseguito la laurea, in quanto è una laurea professionalizzante.

Certo è che senza cuore e senza quella che chiamiamo vocazione diventa più difficile svolgere questa professione che è in realtà una vera e propria missione.

Chi vuole iniziare questo percorso

Chi vuole iniziare questo percorso deve prima di tutto passare il test di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (a numero programmato).

Dopo l’ammissione, il programma prevede tre anni di studio, sia teorico che pratico (tirocinio pari a circa 1800 ore), per comprendere in toto quello che fa un infermiere, la deontologia professionale, l’anatomia e così via.

Il tirocinio permette al laureando di svolgere tutto quello che farà quando diventerà infermiere, magari passando da un reparto all’altro, scoprendo la realtà di un ospedale che spesso, purtroppo, è un luogo di dolore e sofferenze dove dare sollievo ai pazienti è una cosa bella e molto gradita.

Una volta terminato il triennio e conseguita la laurea, si può optare per le scuole di specializzazione, master o per diventare caposala.