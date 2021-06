Cameriere, lo stipendio in Italia rispetto alla media europea 

Quella del cameriere è una mansione fondamentale, un lavoratore che non si occupa solo di servire ai tavoli, ma anche di prendere le comande, spiegare i piatti, apparecchiare i tavoli, sparecchiare e molto altro.

Spesso si tratta di un lavoratore stagionale o a chiamata mentre altre volte è un lavoratore professionista che lavora con contratto sempre alle dipendenze di uno stesso ristorante o una pizzeria.

Ovviamente a seconda di questi fattori e di molti altri (come il posto in cui si trova il locale, l’orario di lavoro, l’esperienza del professionista), varierà anche lo stipendio.

Lo stipendio medio di un cameriere in Italia è di 1250 euro netti al mese (circa 10,70 euro lordi all’ora).









Lo stipendio minimo di un cameriere può partire da 800 euro netti al mese (si tratta spesso di apprendisti camerieri o camerieri part time) mentre lo stipendio massimo può superare i 2000 euro netti al mese (si pensi ai camerieri che lavorano in un ristorante stellato).

Ma com’è lo stipendio in Italia rispetto alla media europea?

Se un cameriere in Italia in media percepisce uno stipendio di 1250 euro netti al mese, in Austria è facile che in soli 3 giorni, anche grazie alle mance, si possano guadagnare 1000 euro, mentre a Londra 2350 euro netti al mese.

In Svizzera un cameriere può arrivare a guadagnare 20 euro all’ora e dunque percepire uno stipendio mensile di 2400-3200 euro.

In Danimarca, a Copenaghen, i camerieri possono guadagnare circa 135 corone danesi (circa 18 euro) all’ora, vale a dire 3000 euro al mese.

In Spagna, invece, soprattutto nella zona del Sud (come quella di Santiago de Compostela) in cui la figura del cameriere è molto ricercata, si può arrivare a guadagnare, senza mance, circa 1000 euro al mese (una paga inferiore rispetto a quella percepita dai camerieri in Italia ma commisurata al minor costo della vita).