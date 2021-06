Cameriere, quant’è lo stipendio medio in Italia

Quello del cameriere è uno dei lavori sempre più svolto sia dai ragazzi che finiscono le scuole e vogliono racimolare un po’ di denaro per il futuro, sia dagli universitari che lo fanno in parallelo con lo studio, sia da persone più adulte per i quali rappresenta la loro principale e unica professione.

Ma quant’è lo stipendio medio in Italia per questa figura?

Lo stipendio medio di un cameriere si aggira intorno ai 1250 euro netti al mese e può partire generalmente da un minimo di 800 euro netti al mese per arrivare ad oltre 2000 euro netti al mese.

L’importo dipende:

dal locale in cui presta servizio (bar, ristorante, albergo, pizzeria)

dalla tipologia di locale (di lusso, di basso o medio livello)

dal posto in cui si trova il locale (località turistica, grande città, paese di provincia e così via)

dall’esperienza (più il cameriere ha esperienza, più alto è lo stipendio)

In genere un cameriere professionista, assunto con regolare contratto di assunzione, percepisce uno stipendio tra i 1000 e i 2000 euro mensili a seconda della tipologia di locale, proprio per via della sua esperienza.









Molto spesso, infatti, si tratta di una persona che ha terminato gli studi alla scuola alberghiera oppure ha seguito dei corsi di formazione per imparare a prendere le ordinazioni, a servire ai tavoli e presentare il conto, ad allestire tavoli e sale, ma anche a consigliare i clienti sui piatti da prendere e i vini da abbinare.

Si pensi che i camerieri che lavorano in ristoranti stellati possono arrivare a percepire fino a 2500 euro al mese.

Per i camerieri part time o apprendisti camerieri (ad esempio i ragazzi che lo svolgono come lavoretto stagionale), lo stipendio è più basso.

Generalmente, se svolgono il loro lavoro a chiamata, ogni giorno possono arrivare a guadagnare 80 euro.