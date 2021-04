Come avviare una piccola impresa: una guida “Puoi farlo”

Quando Sarah Williams aveva deciso di avventurarsi aprendo un’attività, non aveva il coraggio di affrontare il lancio di un’applicazione finanziata da VC, né di organizzare una grande cerimonia di apertura per il suo negozio.

Anzi, la sua attività è stata una solenne realizzazione di un sogno di usare la sua esperienza e le sue spiccate capacità per far evolvere un’azienda di sua proprietà. “Per un paio d’anni, un’impresa di costruzioni mi ha assunto come contabile a tempo pieno. Dopo aver accettato questo lavoro, avevo capito che il mio vero posto non era nella contabilità, ma che era l’unico modo per raggiungere il livello di reddito che desideravo per espandermi e per acquisire molti clienti alla volta”, ha dichiarato la Williams nella sua attività a tempo pieno Bookkeeper By Trade. La Williams ha iniziato la sua attività con alcuni clienti nel settore commerciale e immobiliare, concentrandosi sulle strategie di miglioramento dei loro metodi, istruendoli allo stesso tempo. Grazie all’esperienza diretta di cinque anni nella contabilità, unita a più di un decennio di esperienza finanziaria generale, il suo approccio globale, così come il mercato di destinazione della sua nicchia, l’hanno aiutata a stabilire rapidamente l’attività. “Quando ho pensato inizialmente di iniziare, avevo questa certezza che un’altra persona da qualche parte stava compiendo i miei stessi passi”, dice la Williams. “Se possiedi un’abilità che ritieni possa aiutare le persone a migliorare la loro vita o i loro affari, allora fai un passo avanti, sfruttala e genera un reddito al volo!”

Sei pronto? Andiamo!









Mostra chiaramente cosa vuoi vendere

Il nostro presupposto mentre leggi questo pezzo è che tu possiedi già una determinata idea del tipo di prodotti o servizi che intendi vendere – o che magari vendi già. Magari lavori nell’IT in una grande azienda e vuoi buttarti e iniziare un’attività di consulenza in proprio. Magari stai pensando di creare un negozio online per vendere saponi a base di cocco. Oppure stai fremendo all’idea di licenziarti dal tuo lavoro d’ufficio per iniziare un’attività locale di giardinaggio.

A prescindere da quale sia la tua idea o il suo grado di sviluppo – è importante che tu tenga conto dei tuoi pensieri riguardo all’unicità della tua attività e a ciò che verrà fornito. Conosci i tuoi superpoteri? Quali modi puoi impiegare per preparare e vendere le tue capacità o i tuoi prodotti in modo tale che le persone siano attratte? Qualsiasi azienda di successo è abile nel mettere in relazione la propria unicità in un mondo in cui ottenere l’attenzione degli altri è difficile. Per individuare la tua nicchia e familiarizzare con un servizio o un prodotto “adatto”, segui questi passaggi e annota le tue deduzioni man mano che prosegui:

Crea 1-3 categorie complete di acquirenti

Concentrati sia sulle inclinazioni, gusti e comportamenti dei clienti; sia sui loro dati demografici – livello di istruzione, età, posizione. Quali sono i loro problemi che attendono una soluzione? Cosa li spinge a cercare aiuto? Nel caso in cui tu stia vendendo un desiderio e non un bisogno (per esempio, barrette di cioccolato in piccole quantità), concentrati sul motivo per cui ciò che vuoi offrire sarà attraente per loro sulla base del resto dei comportamenti e delle scelte dei consumatori.

Ricerca sulla Concorrenza

C’è qualcuno che offre già quello che vorresti offrire tu? Forse sì, forse no. Cerca le recensioni su siti come Google, Yelp, Facebook e Trustpilot per vedere le cose in cui i tuoi concorrenti sono bravi e quelle che non fanno bene. Prendi come esempio l Williams – la donna presentata all’inizio di questo articolo. Piuttosto che diventare una contabile che è solo specializzata nell’archiviazione dei rapporti e nella quadratura dei conti, si è distinta offrendo pacchetti di formazione QuickBooks.

Ciò che fa “di più” è assistere le aziende che non vogliono decidersi ad assumere un contabile a tempo pieno per avere una maggiore comprensione e controllo delle loro finanze. Se ti occupi della vendita di prodotti, guarda i marketplace o i siti di e-commerce per individuare il tuo punto di vendita unico, e dai un’occhiata anche alle recensioni dei prodotti per scoprire quali sono i bisogni delle persone.

Cerca le parole chiave

Scopri i termini utilizzati dalle persone per trovare il loro servizio o prodotto. Il tuo punto di partenza per la ricerca dovrebbe essere su Google – fai attenzione alle query suggerite nella barra di ricerca, o a quelle che compaiono alla fine della pagina. Successivamente, prova ad utilizzare siti come Answer The Public o uno strumento gratuito per le parole chiave per individuare comparazioni e domande relative alle tue offerte. È possibile che il modo in cui chiami il tuo prodotto non sia lo stesso di come viene chiamato dai tuoi clienti target.

La tua offerta è ciò di cui hanno bisogno ma le hanno dato un nome diverso? Pensi che ci siano alcune aree della tua attività che servono come attrazione aggiuntiva o di interesse per i tuoi possibili clienti?

Scrivi una dichiarazione di missione chiara

La dichiarazione della missione deve essere finalizzata a dichiarare ciò che fai e il motivo per cui lo fai – aiuterà la tua attività in modo chiaro. Esempi – “Assisto [pubblico di riferimento] fornendo [menziona i servizi/prodotti] in altro per [dì i benefici e i risultati che intendi esprimere].

“Motivo [pubblico di riferimento] a [impegnarsi in determinati processi] fornendo [questi servizi o prodotti]”. Discuti con la famiglia, con i clienti che hai già avuto e con i tuoi amici che sono adatti come tuoi aspiranti clienti. In relazione alle tue offerte, poni loro delle domande – i loro desideri e bisogni. Comprerebbero questo servizio o prodotto? A quale prezzo? In caso di bisogno urgente di tale servizio o prodotto, a chi si rivolgerebbero? Lo scopo di questa ricerca è quello di sviluppare una seria empatia verso il tuo aspirante cliente e il suo bisogno. Una domanda che devi farti continuamente è: Cosa farai per attirare i clienti giusti – e anche di più? Questi dettagli ti aiuteranno a determinare i modi di posizionamento dell’attività per raggiungere il successo.

Mobilita le risorse necessarie per il tuo lancio

Le attività sono diverse e la prossima cosa da fare dopo aver fatto ricerche sulla tua idea e riconosciuto quale prodotto o servizio fornirai ai clienti è procurarsi alcuni articoli necessari per una start-up.

Scegli il nome della tua attività. All’inizio sarai tentato di usare il tuo nome, soprattutto se la tua attività è basata sui servizi. Tuttavia, se vuoi essere unico, cerca un nome che esprima creatività. I nomi di alcuni clienti che ci piacciono sono Magic Pixies (impresa di pulizie), Expansion Pack (servizi di reclutamento) e The Lash Box (extension per ciglia).

All’inizio sarai tentato di usare il tuo nome, soprattutto se la tua attività è basata sui servizi. Tuttavia, se vuoi essere unico, cerca un nome che esprima creatività. I nomi di alcuni clienti che ci piacciono sono Magic Pixies (impresa di pulizie), Expansion Pack (servizi di reclutamento) e The Lash Box (extension per ciglia). Decidi la struttura della tua attività, registra il nome dell’azienda e poi procurati le licenze del caso. La struttura delle imprese varia a seconda della località, ma i tipi più noti sono una ditta individuale, un franchising o una cooperazione. Cerca di capire se il tuo paese, stato o provincia impone la registrazione dell’attività. Se sì, allora dai un’occhiata al sito ufficiale del governo per vedere i passaggi da compiere. Nel caso in cui tu voglia procedere all’istituzione di una SRL, avrai bisogno dei servizi di un avvocato, quindi dovrai assumerne o consultarne uno – in entrambi i casi, usa Rocket Lawyer. Nel caso tu ti trovi nella fase di test del concetto, puoi sempre ritornare a questa fase.

Fai domain scoping . Appena scopri che c’è un nome che puoi utilizzare, prova se puoi assicurarti l’indirizzo .com su siti web come GoDaddy. Qualora non sia possibile, allora è il momento di essere creativi. Utilizzando il tuo paese – .uk, .ca, combina un suffisso al tuo nome sulla base del tuo settore (es. “servizi”, “creativo”) o della tua posizione (es. New York), o meglio ancora, fai uso del dominio .co. Vai su GoDaddy o sugli altri siti di hosting per acquistare il tuo dominio.

. Appena scopri che c’è un nome che puoi utilizzare, prova se puoi assicurarti l’indirizzo .com su siti web come GoDaddy. Qualora non sia possibile, allora è il momento di essere creativi. Utilizzando il tuo paese – .uk, .ca, combina un suffisso al tuo nome sulla base del tuo settore (es. “servizi”, “creativo”) o della tua posizione (es. New York), o meglio ancora, fai uso del dominio .co. Vai su GoDaddy o sugli altri siti di hosting per acquistare il tuo dominio. Crea un logo. Questa parte è davvero divertente! Inizia lasciandoti ispirare: Per quanto riguarda la tua area di attività, quali sono gli elementi di branding e di design richiesti? Quale tipo di design è il preferito dal tuo pubblico di riferimento? Se ti servono delle idee, prendile dalle pagine di ispirazione dei loghi per settore. Tutte queste cose le puoi fare facilmente con Logaster logo maker. Ricorda che quando si tratta di realizzare un logo efficace ed evergreen, la semplicità è la chiave.

Apri un conto bancario per la tua attività . Questo è consigliabile per il tuo business. Anche se le banche addebitano commissioni più alte sui conti aziendali rispetto ai conti personali, tuttavia, possedere un conto unico per tenere traccia delle entrate e delle spese rende le operazioni più facili nel tempo, in particolare quando occorre pagare le tasse. Con il tuo conto aziendale, puoi collegarti a sistemi di pagamento come Stripe o PayPal nel caso in cui tu voglia ricevere anche pagamenti online. Inoltre, puoi ricevere ordini per assegno o fare una richiesta per una carta di credito dal conto aziendale che hai aperto.

. Questo è consigliabile per il tuo business. Anche se le banche addebitano commissioni più alte sui conti aziendali rispetto ai conti personali, tuttavia, possedere un conto unico per tenere traccia delle entrate e delle spese rende le operazioni più facili nel tempo, in particolare quando occorre pagare le tasse. Con il tuo conto aziendale, puoi collegarti a sistemi di pagamento come Stripe o PayPal nel caso in cui tu voglia ricevere anche pagamenti online. Inoltre, puoi ricevere ordini per assegno o fare una richiesta per una carta di credito dal conto aziendale che hai aperto. Scegli uno strumento per seguire le tue finanze. Avvia la tua attività su ciò che è giusto scegliendo un sistema o uno strumento di controllo delle tue finanze. Potresti pensare di trascurarlo, ma fidati di noi, capire i processi delle tue finanze fin dall’inizio ti permetterà di comprendere lo stato della tua azienda man mano che procedi.

Ricapitolando

Avviare una piccola attività e assicurarne la sopravvivenza non è un compito facile. È una decisione importante che comporta una riflessione sia personale che professionale. Ma se è il tuo sogno, provaci. Per avviare bene un’attività, devi rispettare i principi fondamentali. In questo articolo, descriviamo le regole principali e il lavoro preparatorio che dovresti considerare e svolgere. Non perdere la tua occasione – Puoi farcela.