Doppio lavoro, quando è legale farlo 

Diversi lavoratori part time, per riuscire ad ottenere uno stipendio consono alle proprie esigenze, decidono di svolgere un doppio lavoro, sempre part time.

Infatti è legale farlo solo se il secondo lavoro non viene svolto nell’orario di lavoro del primo, se non ha ripercussioni sul rendimento e non è in conflitto o in concorrenza con esso.

Inoltre, per legge non è possibile superare il limite delle 48 ore lavorative settimanali. Quindi il lavoratore non può accettare più lavori se il monte ore complessivo settimanale supera le 48 ore. Quindi controllare il vostro contratto di lavoro e ovviamente un consulente del lavoro per evitare problemi.

Oltre a ciò al lavoratore devono essere garantiti anche:

il riposo settimanale , cioè almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni

, cioè almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni il riposo giornaliero, almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore

Come visto, il doppio lavoro è legale quando rispetta il divieto di concorrenza: il lavoratore, infatti, non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore.









Perciò non è consentito svolgere attività alle dipendenze di aziende che operano nello stesso settore, se non c’è il consenso da parte di entrambe.

Inoltre il dipendente deve rispettare l’obbligo di riservatezza, quindi non può divulgare informazioni, notizie e segreti aziendali in grado di creare un pregiudizio per il datore di lavoro.

Non è possibile però svolgere un lavoro full time di mattina e uno part time di notte perché verrebbe meno la regola delle 48 ore di lavoro settimanali.

Però si può fare legalmente un doppio lavoro quando, per guadagnare di più, un lavoratore full time svolge, nel tempo libero, un’attività autonoma regolare con Partita IVA (se l’attività è continuativa e abituale) o con ritenuta d’acconto.

Anche in questo caso ovviamente ci deve essere compatibilità di orari fra i due lavori e il soggetto non deve agire in concorrenza con l’azienda per cui lavora full time.