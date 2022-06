Print on demand, che cosa significa?

Il Print on demand (POD) è una delle ultime novità per quanto riguarda la vendita online, che si riferisce ad un servizio di stampa su diversi oggetti o capi di abbigliamento in cui i processi di produzione e di spedizione vengono esternalizzati a un produttore di beni e-commerce. Un modo nuovo di lavorare online da casa, ma attenzione a regolarizzare sempre per non avere problemi fiscali.

Quindi, una volta che i clienti effettuano un ordine sullo shop online, i dettagli dell’ordine vengono inoltrati ad un fornitore che si occupa di stampare il prodotto (tazza, borsa, t-shirt) e di spedirlo al cliente (quindi il fornitore si occupa anche dello stoccaggio dei prodotti e dell’imballaggio).

La persona che ha lo shop online

La persona che ha lo shop online guadagna una percentuale per ogni ordine ma di fatto è responsabile solo del design del prodotto.

E per quanto riguarda quest’ultimo, se si hanno le competenze necessarie in grafica, lo si può creare da se, altrimenti bisogna farsi aiutare da designer e artisti professionisti.









Dunque quella del print on demand è un’ottima opportunità di business, che presenta diversi vantaggi: prima di tutto può farlo chiunque, senza anticipare alcun investimento iniziale e senza dover implementare una rete logistica.

In più, c’è la possibilità di allacciare relazioni con validi fornitori che possono garantire il successo dell’attività, garantendo una buona qualità del servizio di produzione e di spedizione.

Infine, non dovendosi occupare di niente se non di trovare i fornitori e della commercializzazione del prodotto, si possono investire energie e risorse nel marketing, quindi nell’ottimizzazione SEO del proprio negozio online oppure nella presenza sui social, che può giocare un ruolo molto importante nella promozione del sito e dei prodotti/servizi che si offrono.

Infatti, considerando che con il Print on demand si può vendere a qualsiasi persona in tutto il mondo, le potenzialità di questo business sono infinite: basta solo investire risorse ed energie nel giusto modo.