Serramentista, quanto si guadagna   

Imparare un mestiere che possa essere soddisfacente e remunerativo è il sogno di tantissimi ragazzi. Il lavoro in proprio è un obiettivo per molti ma ovviamente è molto impegnativo e ha bisogno di solidità e preparazione.

Per questo motivo, una delle professioni più gettonate di questo periodo è quella del serramentista, colui che si occupa di montare finestre, infissi e serramenti.

Cosa fa il serramentista?

Dire che il serramentista si occupa solo di installare infissi è riduttivo dato che questo professionista è un vero e proprio artigiano che in laboratorio crea gli infissi, le finestre e quant’altro richiesto dai propri clienti e solo alla fine si occupa di montarli.

Ad esempio, dato che al giorno d’oggi la tematica del risparmio energetico sta a cuore a molte persone, molti clienti potrebbero rivolgersi al serramentista per sostituire le vecchie finestre e gli infissi per averne altri che garantiscano un migliore isolamento termico.









Ed è proprio per questo motivo che quella del serramentista è una professione molto richiesta.

Questo professionista può apprendere le conoscenze e competenze del mestiere frequentando un corso triennale gratuito per diventare operatore del legno.

Una volta completato questo corso

Una volta completato questo corso, potrà o continuare a studiare (ad esempio frequentando corsi avanzati) oppure iniziare a lavorare, magari come apprendista, presso il laboratorio di un artigiano.

Infatti un serramentista può lavorare alle dipendenze di un altro artigiano o di un’impresa di falegnameria oppure come libero professionista.

Per quanto riguarda i guadagni di questo professionista, in media un serramentista che lavora alle dipendenze di un artigiano o impresa guadagna 8 euro all’ora, per un totale di circa 14.800 euro annui di stipendio lordo.

Un serramentista che svolga invece la propria professione come libero professionista può arrivare a guadagnare anche più di 2000 euro al mese (ovviamente questo risultato dipende dalla clientela che il professionista è riuscito a farsi).

In ogni caso un serramentista che lavora con passione, professionalità e serietà sarà in grado di farne una professione molto remunerativa.