Reddito di cittadinanza, cosa succede se si lavora in nero?  

Il Reddito di cittadinanza è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, che è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, previsto dal nostro Governo come misura per ridurre le disuguaglianze e la povertà.

Possono percepirlo coloro che hanno stipendi minimi o che non hanno un lavoro, dunque persone che hanno determinati requisiti di reddito.

Sono previste delle multe e delle sanzioni per chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni o per chiunque ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

Ma cosa succede se si lavora in nero e si percepisce il Reddito di cittadinanza?

Se non si comunicano all’ente erogatore eventuali variazioni o l’inizio dell’attività lavorativa, si rischiano sanzioni che vanno dalla decadenza del beneficio fino alla reclusione da due a sei anni.









Chi beneficia del Reddito di cittadinanza e dichiara il falso o omette volutamente informazioni, che per legge devono essere fornite, rischia la reclusione da due a sei anni, la revoca del Reddito di cittadinanza e l’obbligo di restituire le somme percepite.

Se il Reddito di cittadinanza decade per tali motivazioni, il beneficiario non può farne nuovamente richiesta in tempi immediati.

Se, per esempio, il beneficio decade per essere stati scoperti a lavorare in nero mentre si percepiva il Reddito di cittadinanza, una nuova richiesta della misura si può presentare eventualmente solo 10 anni dopo la condanna.

Dunque i soggetti che percepiscono il Reddito di cittadinanza e trovano un lavoro, anche se occasionale, per evitare sanzioni e la decadenza del beneficio, dovranno comunicare il nuovo impiego piuttosto che svolgerlo in nero.

In questo modo non si omette alcuna nuova informazione relativa al nuovo lavoro, non si lavora in nero e non si rischiano né sanzioni per il lavoro in nero né sanzioni penali (come la reclusione per aver percepito illecitamente il Reddito di cittadinanza).