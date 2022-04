Spotify, fare il musicista oggi è più semplice?

La musica ha da sempre rappresentato la passione di moltissimi giovani che cercano di sfondare in questo mondo magari iniziando a suonare nei garage o nelle piazze, facendo provini per i talent oppure mettendo in rete i video delle proprie performance. Da non sottovalutare, se si hanno contenuti, di poter diventare podcaster e quindi lavorare con la voce in modo differente.

Fare il musicista è più semplice… forse

Da oggi però fare il musicista è più semplice anche grazie alle piattaforme di streaming musicale, come Spotify.

Anzi, c’è da dire che al giorno d’oggi gran parte degli introiti del mondo discografico e musicale arrivano proprio dalle piattaforme di streaming musicale perché è più raro vendere album e cd.

Gli artisti, anche famosi, guadagnano proprio tramite gli streaming digitali e, anzi, questi diventano un buon indicatore anche per le case discografiche che sono alla ricerca di nuovi talenti.









Su Spotify ogni giorno migliaia di persone ascoltano musica, ricercando artisti o album oppure ascoltando le playlist dei generi o delle uscite della settimana.

Quindi Spotify rappresenta un’importante vetrina per chiunque voglia fare musica, farsi conoscere da un ampissimo pubblico e guadagnare denaro (i guadagni si ottengono in base agli streaming ai propri brani o album).

Una delle grandi differenze

Una delle grandi differenze che c’è fra Spotify e le altre piattaforme di streaming musicale è che il primo è anche un social che permette di creare playlist e seguire quelle create da amici o da altre persone.

Quindi anche musicisti o gruppi locali possono trovare il proprio pubblico su Spotify se aggiunti a qualche playlist.

Inoltre, anche i musicisti che non hanno una casa discografica possono entrare su Spotify attraverso un aggregatore, una terza parte a cui bisogna iscriversi pagando una quota annuale così che i propri brani possano essere distribuiti su Spotify e sulle altre piattaforme digitali.

In definitiva Spotify permette di ascoltare tutto ciò che si vuole quando si vuole (anche senza pubblicità se si sceglie la versione Premium) e allo stesso tempo consente ai giovani musicisti di farsi conoscere, dando appunto spazio a tutti e opportunità di fare carriera e di guadagnare.