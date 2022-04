Ecommerce, perché stipulare un contratto con un avvocato 

Chiunque abbia intenzione di aprire un ecommerce, dovrà stipulare un contratto con un avvocato per tutto ciò che attiene gli aspetti legali che tutelano la vendita e il lavoro online.

Il mancato rispetto delle norme

Il mancato rispetto delle norme legate alla vendita online, infatti, comporta delle sanzioni, anche salate, quindi per questo è meglio richiedere la consulenza di un professionista.

L’avvocato, infatti, si occuperà della redazione del testi per la privacy e la cookie policy, specifici per le caratteristiche del sito, dell’azienda, degli articoli in vendita e del trattamento dei dati personali (e non testi preformati e uguali per tutti).

L’informativa per la privacy è una dichiarazione che deve essere contenuta in ogni sito web e serve per informare gli utenti sul trattamento dei loro dati personali. Per questo l’avvocato deve conoscere bene anche il GDPR (Regolamento generale per la protezione dei dati personali Ue n. 679/2016).









Inoltre, l’avvocato si occuperà di redarre i contratti con gli spedizionieri e con i freelance, in modo che non ci siano problemi.

Si occuperà anche della tutela del marchio, quell’elemento che consente di distinguere i prodotti e servizi di un’azienda da quelli di un’altra.

Questo perché un avvocato conosce la materia della proprietà industriale e della registrazione dei marchi.

Le condizioni di vendita

Il professionista, poi, si occuperà di scrivere le condizioni di vendita di un ecommerce che regolano i rapporti tra acquirente e venditore nonché le norme relative al diritto di recesso.

A questo proposito l’avvocato interviene anche nelle eventuali controversie che possono avvenire con il cliente (ad esempio in caso di ritardo delle consegne, prodotti non conformi e così via), dando un’assistenza legale specializzata.

Dunque stipulare un contratto con un avvocato quando si apre un ecommerce apporta diversi vantaggi perché è fondamentale affinché tutta la documentazione legale relativa all’ecommerce sia a norma e i testi aggiornati, così da non incorrere in sanzioni.