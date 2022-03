Ferie, come si maturano?    

Fra i diritti di cui godono i lavoratori ci sono le ferie annuali retribuite, vale a dire un periodo di astensione dal lavoro, normalmente retribuito, utile per preservare la propria salute e anche per poter partecipare alla propria vita sociale e familiare.

La legge stabilisce che ogni anno al lavoratore spettino almeno 4 settimane di ferie

In particolare, il Dlsg n 66/2003 stabilisce che queste 4 settimane vengano così suddivise:

2 settimane di ferie che il dipendente dovrà fruire nel corso dell ’ anno di maturazione

2 settimane di ferie da fruire entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione

Inoltre il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie aggiuntivo, riconosciuto eventualmente dal contratto collettivo.

In ogni caso, le ferie complessive (vale a dire la somma di quelle riconosciute dalla legge e di quelle previste dal proprio CCNL) devono essere riproporzionate in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, riducendo il totale annuo in base ai mesi di rapporto di lavoro.









Ma vediamo nel dettaglio come si maturano le ferie. Va detto che le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche se questo dura da meno di un anno o il lavoratore è in prova.

Se il rapporto lavorativo comincia durante un mese già in corso, il dipendente potrà maturare una quota intera di ferie se avrà lavorato almeno 15 giorni totali.

Le ferie inoltre si maturano anche in questi casi (che per la legge sono da considerarsi come effettiva presenza in servizio):

astensione obbligatoria per congedo di paternità o di maternità

congedo matrimoniale

infortunio sul lavoro

malattia

incarichi presso i seggi elettorali

altri casi previsti dalla contrattazione collettiva

Le ferie non maturano per il lavoratore in questi casi:

congedo parentale

assenza per malattia del bambino

aspettativa sindacale per cariche elettive

sciopero

servizio militare di leva

periodo di preavviso non lavorato

sospensione dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione a zero ore