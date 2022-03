Animatori villaggi turistici, come fare domanda

Sono tantissimi i giovani che cercano lavoro nel settore turistico e una delle professioni più richieste è quella daanimatori di villaggi turistici. Questo lavoro richiede capacità organizzative, comunicative ma soprattutto d’intrattenimento, dato che gli animatori dei villaggi turistici si occupano prettamente dell’intrattenimento e del divertimento dei clienti dei villaggi turistici.

Sono necessarie poi:

empatia

capacità di ascolto

leadership

creatività

organizzazione

proattività

voglia di mettersi in gioco

Per acquisire tutte le competenze e le abilità utili a svolgere questo lavoro, può essere utile frequentare dei corsi di formazioni ad hoc per animatori turistici dove si acquisiranno competenze teoriche come:

elementi di socio-psicologia

elementi di tecnica turistica

lingue straniere

tecnica teatrale

tecnica sportiva

E dove si farà anche esperienza pratica di quanto appreso teoricamente, magari attraverso dei periodi di stage.

Chiunque decida di non frequentare corsi di formazione per diventare animatore turistico, dovrebbe però approfondire la conoscenza di almeno una lingua straniera, dato che nei villaggi turistici spesso la clientela è estera e bisognerà sapersi rapportare adeguatamente anche con loro.









Una volta acquisite tutte le conoscenze, si potrà creare il proprio curriculum vitae e sottoporlo alle diverse candidature. Vediamo infatti come fare domanda per diventare animatori villaggi turistici.

La prima cosa da fare è quella di digitare “animatori villaggi turistici” sul motore di ricerca, per cercare le offerte di lavoro come animatore turistico.

Quindi, valutando le competenze e i requisiti richiesti, inviare la propria candidatura e aspettare di essere ricontattati per un colloquio.

Una volta superato il colloquio, molti enti o agenzie organizzano dei corsi di formazione online o degli stage a cui è necessario prendere parte per affinare ancora di più le proprie abilità ed essere consapevoli delle mansioni da svolgere durante il proprio lavoro.

Il periodo di stage è anche un ottimo modo per conoscere il luogo e l’azienda in cui si lavorerà.