Videomaking, che cosa sono le liberatorie

Un soggetto che opera nell’ambito del videomaking, avrà sentito spesso parlare delle liberatorie. Una liberatoria è un documento scritto, redatto in duplice copia, con cui un soggetto dichiara un qualcosa o autorizza un’altra persona ad agire in un determinato modo.

Quindi, in questo ambito, si parla di liberatoria fotografica, quella con cui il videomaker potrà mostrare in pubblico delle immagini o filmati che ritraggono altre persone.

Si tratta della liberatoria utilizzo immagini, che deve essere redatta:

quando nella foto o nel video che si vogliono rendere pubblici o commercializzare, appaiono volti di alcune persone

quando viene dipinto un quadro per una mostra che abbia come soggetto una determinata persona

quando viene realizzata una caricatura e il soggetto che è rappresentato è riconoscibile

In tutti questi casi, la liberatoria deve essere firmata da tutti i soggetti rappresentati nelle foto, nelle immagini o nei video.

Infatti, nel caso in cui le immagini venissero pubblicate senza il consenso della/e persona/e rappresentata/, il videomaker incorrerebbe nel reato di trattamento illecito dei dati e di diffamazione aggravata.









Non sempre è necessaria la liberatoria fotografica: ad esempio, laddove le foto e i video fossero realizzati durante eventi in pubblico (come concerti, comizi, partite), si potranno diffondere e pubblicare le foto o i filmati.

Per quanto riguarda la liberatoria all’uso dell’opera, questa invece va compilata quando si autorizza qualcuno ad utilizzare l’immagine o il video per una determinata finalità, senza cederne il diritto d’autore.

Ad esempio quando un soggetto che ha realizzato la foto o il video partecipa ad un concorso.

Nella liberatoria d’uso bisogna indicare questi elementi:

i dati anagrafici delle parti

i dati dell’opera oggetto della liberatoria

la dichiarazione che l’opera è originale e propria, con relativa esenzione di responsabilità della parte utilizzatrice nel caso in cui venga fuori il vero autore

l’oggetto dell’autorizzazione

la dichiarazione da parte del soggetto che autorizza l’uso della sua opera senza pretendere alcun compenso

l’autorizzazione all’uso dei dati personali dell’autore