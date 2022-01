GDPR, che cosa fare per essere in regola

Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il Regolamento generale sulla protezione dei dati, il regolamento europeo che disciplina il modo in cui le aziende e le altre organizzazioni trattano i dati personali, entrato in vigore nel 2016 e divenuto applicabile il 25 maggio 2018.

Questo regolamento stabilisce come devono essere trattati i dati personali e come devono essere raccolti, utilizzati e protetti.

Devono mettersi in regola con quanto stabilito dal GDPR:

coloro che abbiano costituito una società, un’aziende o un ente dopo il 25 maggio 2018

colui che svolga un’attività all’interno della Comunità Europea che preveda il trattamento dei dati

colui che svolga un’attività all’esterno della Comunità Europea ma tratta informazioni di cittadini comunitari.

Sono obbligati ad adeguarsi al GDPR anche le persone fisiche, ad esempio i professionisti, nel caso in cui utilizzino dati di soggetti terzi ai fini commerciali.









Il GDPR non si applica nei casi in cui:

il soggetto sia deceduto

l’interessato sia una persona giuridica

l’impiego dei dati venga effettuato da un soggetto che non ha finalità commerciali, imprenditoriali o professionali

Ma che cosa fare per mettersi in regola con il GDPR?

La prima cosa da fare è scaricare il testo della legge per conoscerlo a fondo. Può essere opportuno nominare un responsabile protezione dati e valutare quali siano gli interventi necessari per mettersi in regola con il nuovo regolamento sulla protezione dei dati.

A questo punto, una volta adeguatisi al regolamento, bisognerà informare i propri clienti degli strumenti per cui vengono raccolti i dati e per quali motivi.

Per poter trattare i dati personali di questi soggetti, bisognerà ottenere il consenso in modo chiaro e preciso e creare un registro dei trattamenti in cui inserire le eventuali modifiche che sono state apportate da parte del titolare dei dati e dai responsabili.