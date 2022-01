GDPR, che cos’è  

GDPR sta per General data protection regulation (Regolamento generale sulla protezione dei dati), vale a dire il regolamento europeo che disciplina il modo in cui le aziende e le altre organizzazioni trattano i dati personali.

Il GDPR è diventato applicabile a partire dal 25 maggio del 2018, sancendo l’uniformità delle regole sul trattamento dei dati personali in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Si ricorda che per dati personali si intendono tutte le informazioni relative a una persona vivente, identificata o identificabile, e che possono riguardare diverse sfere della sua vita sociale e lavorativa (come: nome, cognome, indirizzo di casa…).

Il GDPR stabilisce che in tutte le procedure in cui vengono raccolti i dati personali, deve essere dato esplicito consenso al trattamento dei dati personali (che può essere revocato in qualsiasi momento).









Inoltre il fornitore del servizio deve specificare quali tipi di dati personali vengono raccolti e a che scopo vengono usati.

Dunque con questo regolamento si passa da una visione proprietaria dei dati personali (nel senso che non possono essere trattati senza consenso) ad una visione di controllo dei dati, nel senso che i dati personali possono circolare liberamente ma l’interessato deve sapere se vengono usati e come vengono usati.

Per proteggere i dati personali, sono stati emanati 6 principi su cui si basa il GDPR:

Liceit à, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato

nei confronti dell’interessato Limitazione delle finalità , cioè i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime e trattati in base ad esse

, cioè i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime e trattati in base ad esse Minimizzazione dei dati , che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità dichiarate

, che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità dichiarate Esattezza , ciò implica che i dati siano precisi ed aggiornati oppure tempestivamente rettificati o eliminati

, ciò implica che i dati siano precisi ed aggiornati oppure tempestivamente rettificati o eliminati Limitazione della conservazione , i dati personali si possono conservare solo per il tempo necessario alla finalità del trattamento

, i dati personali si possono conservare solo per il tempo necessario alla finalità del trattamento Integrità e riservatezza, che devono tutelare i dati dalla diffusione, dalla perdita e dalla distruzione