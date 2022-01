Previdenza sociale, che cos’è    

Stando alla definizione dell’Enciclopedia Treccani, la previdenza sociale è il “complesso di istituti e attività, gestiti e svolti direttamente dallo Stato (previdenza sociale obbligatoria) o da organismi autorizzati (previdenza complementare o integrativa) che hanno per obiettivo quello di assicurare ai cittadini la possibilità di far fronte a particolari situazioni di necessità (infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione involontaria ecc.), o i mezzi necessari di sussistenza al termine della vita lavorativa (pensioni di anzianità e di vecchiaia).”

Quindi la previdenza sociale è uno strumento di politica sociale che ha come obiettivo quello di tutelare il lavoratore sia per ciò che concerne la pensione sia per ciò che riguarda l’invalidità. Ovviamente anche il coniuge in caso di morte grazie alla pensione di reversibilità.

Si rivolge sia ai lavoratori dipendenti che a quelli privati, quindi a tutti coloro che lavorano. Si distigue dall’assistenza sociale che, invece, mira a proteggere tutti coloro che sono inabili al lavoro o che si trovano in una condizione di bisogno.

La previdenza sociale in Italia si esplica mediante le cosiddette assicurazioni sociali dell’Inail e dell’INPS che tutelano i lavoratori in diverse circostanze come ad esempio gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, l’invalidità o l’inabilità sul lavoro, la tubercolosi, la vecchiaia o la disoccupazione involontaria.









Quindi, nel caso in cui si verifichi uno di questi episodi, al lavoratore tutelato verranno erogate le prestazioni economiche e sanitarie.

Il principio su cui si basa la previdenza sociale consiste nella formazione periodica obbligatoria di quote di risparmio che formano le disponibilità necessarie per assicurare la copertura finanziaria della situazione protetta.

Le prestazioni previdenziali, infatti, si basano su un fondo che viene alimentato periodicamente dai contributi assicurativi che vengono versati in parte dal soggetto assicurato (il lavoratore) ed in parte dal datore di lavoro, e che possono essere anche integrati dallo Stato.

In Italia i due istituti previdenziali principali sono l’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e l’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale).