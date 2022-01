Vendita scooter elettrici, come intraprendere questo lavoro

Uno dei settori migliori in cui investire attualmente è quello della mobilità elettrica e sostenibile. Non è un caso se negli ultimi anni la vendita di auto, scooter e monopattini elettrici ha visto una bella impennata. Possiamo dire che probabilmente è uno dei lavori del futuro da considerae.

Questo è dovuto al fatto che sempre più persone sono attente all’ambiente e alle tematiche della mobilità sostenibile, acquistando veicoli sicuri, efficienti e che impattino poco sul nostro ambiente.

Solo nel 2020 si è registrato un aumento del 268,8%

Solo nel 2020 si è registrato un aumento del 268,8% nelle immatricolazioni di scooter elettrici (6088 unità) e si immagina che anche nei prossimi anni sarà così.

In effetti è vantaggioso acquistare questi mezzi di trasporto anche per gli incentivi all’acquisto come l’Ecobonus, un bonus che viene erogato direttamente dal rivenditore all’acquirente come sconto diretto sul prezzo di acquisto.









Una buona idea è allora quella di aprire un negozio di vendita di scooter elettrici.

È possibile diventare rivenditori di scooter elettrici in maniera facile e veloce, aprendo un’attività in autonomia, dato che non servono competenze o esperienze pregresse nel settore.

Sarà sufficiente prima di tutto cercare un locale piuttosto grande per l’esposizione dei veicoli, che deve essere a norma e ottenere il permesso per la prevenzione degli incendi da parte dei vigili del fuoco.

Poi bisognerà procedere all’iter burocratico che prevede:

l’apertura della partita IVA

l’iscrizione alla Camera di Commercio locale

l’apertura di una posizione INPS per il versamento dei contributi pensionistici e le posizioni INAIL

Quindi firmare la dichiarazione di inizio attività, stipulare delle assicurazioni specifiche riguardanti i veicoli elettrici, e occuparsi della loro regolare revisione e manutenzione.

Dato che l’investimento per aprire un negozio di vendita di scooter elettrici è piuttosto elevato (se si considera il locale, i veicoli e così via), si possono considerare i finanziamenti da parte dello Stato per l’avvio di nuove attività oppure il franchising.