Lavoro 2022, cybersecurity: sempre più richiesta nelle aziende    

La pandemia di Coronavirus e l’esigenza di mettere in smart working molti lavoratori ha fatto nascere la necessità di proteggere l’ambiente professionale e gli utenti a lavoro e di dare ancora più impulso alla sicurezza informatica. Uno dei campi in maggiore espansione e che consigliamo per chi sta cercando lavoro nel 2022.

Si parla proprio di cybersecurity che diventa oggi sempre più richiesta dalle aziende perché purtroppo gli attacchi da parte degli hacker diventano sempre più frequenti.

I sistemi di cybersecurity, infatti, hanno lo scopo di impedire l’accesso, la trasformazione e la distruzione di informazioni sensibili delle aziende.

Nel 2020 si è assistito ad un aumento del 9% nei sistemi di cybersecurity e un ulteriore incremento è stato registrato nelle richieste dei servizi di consulenza, sia nel settore hardware che software.









Tuttavia, rispetto agli anni pre pandemia, l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano ha evidenziato che l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ha rallentato l’incremento negli investimenti in cybersecurity.

Il 19% delle aziende ha diminuito gli investimenti in cybersecurity (a fronte del 2% del 2019) e soltanto il 40% li ha aumentati, rispetto al 51% registrato nell’anno precedente.

Nonostante questo, nel 2020 e nel 2021 sono state diverse le richieste soprattutto di strumenti utili alla protezione delle postazioni di lavoro (diventato lavoro da remoto) e di quelli che consentono di gestire più adeguatamente le eventuali criticità.

In futuro

In futuro ci si aspetta che oltre agli strumenti adeguati, anche il personale abbia una formazione migliore dal punto di vista della sicurezza informatica, in modo che tutta l’azienda ne possa beneficiare.

Detto questo, è probabile che nei prossimi anni, a causa degli attacchi hacker sempre più frequenti, il settore della cybersecurity avrà nuovo impulso e diventerà un’opportunità di lavoro molto interessante.

Quindi tutti coloro che hanno le competenze in questo settore potranno sfruttarle presso le tante aziende che cercheranno professionisti nel settore.