Lavoro 2022, incentivi per le assunzioni con la legge di bilancio

Sono tante le novità previste dalla legge di bilancio 2022 in materia di lavoro e assunzioni. Sono previste più di 150 mila nuove assunzione nel settore pubblico (pubblica amministrazione, scuole, università, magistratura, sanità) e più di 120 mila nuovi impiegati nel settore privato, soprattutto nelle infrastrutture e nei trasporti.

Entro il 2025, poi, sono moltissime le nuove assunzioni nei settori tecnologici come la robotica e l’informatica.

Numerosi incentivi per le assunzioni

Previsti anche numerosi incentivi per le assunzioni come ad esempio gli sgravi del 100% dei contributi a favore delle micro imprese con meno di 9 dipendenti che assumano con contratti di apprendistato i giovani con meno di 25 anni.

La misura è sui contratti di primo livello per ottenere la qualifica e il diploma professionale, il diploma delle superiori e il certificato di specializzazione tecnica superiore.









Le risorse sono pari a 1,2 milioni nel 2022, 2,9 milioni nel 2023, 4 milioni nel 2024. Esonero contributivo previsto anche per i datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, che provengono da imprese in crisi.

Prevista anche la proroga degli incentivi trasformazione 4.0 e della Nuova Sabatini, che mira a facilitare l’accesso al credito delle imprese per gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Vengono anche ridefiniti i caratteri per richiedere gli sgravi contributivi per i contratti di rioccupazione: è prevista la decontribuzione totale per le aziende che riassumono lavoratori con questa formula contrattuale nata proprio con la pandemia di Coronavirus e che ha lo scopo di incentivare le assunzioni di disoccupati e di favorire la ripresa economica dopo questo periodo di enorme difficoltà che il nostro Paese ha attraversato e sta ancora attraversando.