Mailing list, come utilizzare questo strumento 

Chiunque possieda un blog sul web oppure un’attività online, può contare su uno strumento molto utile per far crescere il proprio traffico o il proprio business: la mailing list, vale a dire una lista di mail. Oggi la mailing list è uno degli strumenti fondamentali per chi lavora online.

In pratica una mailing list è un insieme di indirizzi email che hanno dato la propria autorizzazione a ricevere comunicazioni via email da un’azienda, un negozio o un mittente.

Oltre a poter comunicare periodicamente con i propri contatti, la mailing list serve anche come archivio di dati e informazioni sugli iscritti, in modo da poter creare per loro promozioni e comunicazioni personalizzate.

Quindi di fatto una mailing list permette di:

raggiungere un numero elevato di utenti in un click

fidelizzare i clienti

inviare comunicazioni personalizzate ai propri utenti

Vediamo come utilizzare al meglio questo strumento e come creare una mailing list in maniera efficace.









La prima cosa da fare è creare un form di contatto, un modulo in cui gli utenti che approdano possano inserire i dati richiesti, fra cui appunto il proprio indirizzo email per poter essere ricontattati.

Meglio non richiedere molte informazioni perché gli utenti sono restii e diffidenti a dire molto di loro e inoltre potrebbero non aver tanta voglia di compilare moduli lunghi.

L’ideale è richiedere nome, cognome, indirizzo email e, talvolta, la data di nascita (in modo da poter ricontattare l’utente ad esempio per delle promozioni personalizzate nel giorno del proprio compleanno).

È meglio offrire qualcosa in cambio dell’indirizzo email, così che l’utente sia più propenso a lasciare le proprie informazioni. Ad esempio si potrebbero regalare dei contenuti digitali (come e-book, un pdf), uno sconto sullo shop, una consulenza e così via.

Infine, meglio specificare che sull’indirizzo email non verranno inviate comunicazioni indesiderate o messaggi spam, ma solo comunicazioni dell’azienda, e che i dati non verranno condivisi con terze persone.