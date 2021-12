Pc portatile per lavoro, meglio Mac o Windows?     

Quando si deve acquistare un PC portatile per lavorare online, non si sa mai quale scegliere fra Mac o Windows. Ciò che si può dire è che entrambi hanno diversi vantaggi e punti deboli.

Sicuramente i punti di forza dei Mac sono un’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare (non solo per chi con il PC deve lavorare ma anche per chi utilizza il PC per il tempo libero, ad esempio per navigare su Internet o guardare film e così via).

L’autonomia e la durata della batteria

L’autonomia e la durata della batteria sono degli aspetti da non sottovalutare: il Mac garantisce delle ottime prestazioni in tal senso anche dopo diversi anni di utilizzo (i Mac di ultima generazione, fra l’altro, si ricaricano anche in poco tempo).

Si dice che i Mac siano più sicuri rispetto ai PC Windows: in realtà la vulnerabilità dei due sistemi è molto simile e quindi acquistare un Mac solo perché “con questo computer non si beccano virus”, è un po’ limitante.









Non meno importante, l’estetica (fra cui rientra anche l’aspetto peso): i MacBook Pro sono leggermente più pesanti dei MacBook Air (sottili e leggeri) ma al contempo sono belli da vedere e leggeri da trasportare.

Per quanto riguarda Windows, ha un’interfaccia familiare (forse anche più dei Mac) perché nella vita chiunque ha avuto a che fare almeno una volta con un PC Windows. Con un PC del genere è facile svolgere tutte le operazioni; ci sono tanti programmi disponibili che non richiedono l’installazione sul PC.

Anche l’estetica non è male, potendo scegliere fra diversi marchi che utilizzano Windows (Asus, Acer, Lenovo, PackardBell e così via), così come il peso che è variabile.

I prezzi dei PC Windows sono meno “proibitivi” di quelli di un Mac: si può arrivare a pagare un PC anche 600-800 euro, cosa diversa per i Mac che partono da un minimo di almeno 1200 euro.