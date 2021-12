Pc portatile per lavorare, quale modello scegliere   

Il pc è uno strumento fondamentale per lavorare per tantissime persone: dai grafici ai programmatori, dagli scrittori ai social media manager…tantissimi lavoratori utilizzano il computer. Strumento indispensabile ad esempio per tutti coloro che lavorano online.

Vediamo quale modello di pc portatile scegliere per essere supportati al meglio nel proprio lavoro.

I pc portatili si suddividono in:

ultrabook , pc sottili e leggeri con schermo che può andare da 11 a 15 pollici, buona autonomia della batteria e praticità nel trasporto

, sono computer portatili a metà strada con un tablet, dato che lo schermo può essere separato dalla tastiera ed essere usato come un tablet workstation portatili, sono computer portatili molto potenti che hanno schermi di grandi dimensioni e scheda grafica dedicata; sono la migliore alternativa ai computer da scrivania ma, dato il loro ingombro, sono meno comodi da trasportare

Sulla base di queste informazioni, è già chiaro quale modello scegliere: chi porta il pc sempre con sé, spostandosi magari a piedi o con i mezzi pubblici, dovrebbe optare per pc portatili leggeri e di piccole dimensioni.

Chi invece utilizza programmi di grafica, dovrebbe scegliere computer più performanti come le workstation portatili. Altre informazioni utili per scegliere il modello di pc portatile per lavorare fanno riferimento alle caratteristiche tecniche, come:









dimensione dello schermo: quelli più comuni vanno da 13 a 14 pollici ma chi passa molto tempo davanti allo schermo, dovrebbe optare per un 15 o 16 pollici

risoluzione dello schermo: il minimo da considerare, per un 15 pollici, è la risoluzione Full HD (1920×1080)

peso: si va da minimo 2 kg fino a massimo 4 kg

autonomia della batteria: per lavorare, meglio scegliere un pc portatile che abbia una durata della batteria alta

sistema operativo: può essere macOS, Linux o Windows

Sulla base di questi fattori si gioca anche la differenza di prezzo fra i diversi modelli.