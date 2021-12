Curriculum vitae, come scriverlo al meglio

Il Curriculum vitae è il biglietto da visita di un candidato per una certa posizione lavorativa e per questo deve catturare, in poche pagine, l’attenzione del recruiter.

Deve essere preciso (ma non noioso e lungo) e personalizzato.

Ci sono diversi accorgimenti da seguire per scriverlo al meglio e per renderlo davvero efficace, ma il punto di partenza è la posizione di lavoro a cui ci si vuole candidare.

Sulla base di quella, si potranno mettere in evidenza nel Curriculum vitae le competenze e abilità più in linea con quel posto di lavoro che si vorrebbe ricoprire.

In linea generale, le informazioni che non devono mai mancare in un buon Curriculum vitae sono:









i dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, indirizzo mail e numero di telefono)

una foto che sia professionale

i titoli di studio e le scuole o università presso cui si sono conseguiti

le esperienze di lavoro più importanti (quelle più rilevanti per la posizione a cui ci si candida): bisogna indicare il ruolo svolto, il nome dell’azienda per cui si è lavorato, le date di inizio e fine, le mansioni e responsabilità ricoperte nonché le competenze maturate durante quelle esperienze

È importante indicare le diverse esperienze in ordine cronologico, dalle più recenti alle più “antiche”.

Ora che abbiamo visto la “sostanza” che deve avere un buon Curriculum vitae, passiamo alla forma.

Il curriculum deve essere facile da leggere

Il curriculum deve essere facile da leggere, quindi l’ideale è usare un font leggibile, elenchi puntati e grassetti per le parole più importanti.

Quanto alla lunghezza, non c’è una regola fissa ma l’ideale è che non sia troppo prolisso e che contenga 2-3 pagine al massimo.

Come visto, infatti, l’importante è mettere in risalto le competenze ed esperienze più coerenti con la posizione lavorativa per cui ci si candida, quindi si possono omettere esperienze che non siano necessarie a quel fine.

Infine, l’errore da non commettere assolutamente è quello di scrivere informazioni false solo per gonfiare il proprio profilo (i recruiter si accorgono in fretta se c’è qualcosa di non vero sul Curriculum vitae).