Google Drive, è gratis o a pagamento?      

Google Drive è il servizio di archiviazione e condivisione offerto da Google che permette di fare diverse operazione, dalla condivisione dei file all’archiviazione dei documenti per averli sempre disponibili uno strumenti fondamentale per chi lavora online e nel digitale. In particolare:

caricare file dal proprio PC, semplicemente selezionandolo e copiandolo (non appena compare una spunta di colore verde, vuol dire che il file è stato sincronizzato e sarà disponibile da qualsiasi dispositivo)

creare file direttamente in Google Drive

usare Google Docs (che permette di creare file simili a quelli in formato Word)

usare Google Sheet (un programma simile a Excel che permette di creare fogli di calcolo)

usare Presentazioni (un programma che consente di creare presentazioni multimediali, simile a Power Point)

Ogni giorno Google Drive viene usato da migliaia di persone: studenti delle scuole superiori, studenti universitari, colleghi o semplicemente coloro che vogliano avere i propri file in un unico spazio disponibile da tutti i propri dispositivi.

Appena nato nel 2012 Google Drive dava uno spazio di archiviazione pari a 5 GB poi, da ottobre 2013, si è passati a 15 GB gratuiti (che è possibile aumentare con i piani di abbonamento a pagamento a partire da 1,99 euro al mese).

L’abbonamento Basic offre a 1,99 euro al mese (che con pagamento annuale anticipato costa 19,99 euro all’anno):









uno spazio di archiviazione pari a 100 GB

l’assistenza di esperti Google

l’aggiunta del gruppo Famiglia

vantaggi aggiuntivi per i membri

L’abbonamento Standard offre a 2,99 euro al mese (che con pagamento annuale anticipato costa 29,99 euro all’anno):

uno spazio di archiviazione pari a 200 GB

l’assistenza di esperti Google

l’aggiunta del gruppo Famiglia

vantaggi aggiuntivi per i membri

L’abbonamento Premium offre a 9,99 euro al mese (che con pagamento annuale anticipato costa 99,99 euro all’anno):

uno spazio di archiviazione pari a 2 TB

l’assistenza di esperti Google

l’aggiunta del gruppo Famiglia

Vantaggi aggiuntivi per i membri

