Green pass, cosa succede se non si ha sul posto di lavoro

Il Green pass, la certificazione verde che attesta di aver fatto la vaccinazione anti COVID-19, di essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore o di essere guariti dal Coronavirus negli ultimi sei mesi, è obbligatorio per i viaggi in Europa, sui mezzi di trasporto, nelle scuole e università, nelle strutture sanitarie e per accedere a diversi servizi (musei, ristoranti, palestre e molto altro). Ricordiamo che non è valida l’autocertificazione green pass in nessun caso.

Dal 15 ottobre e fino al 31 ottobre 2021, tutti i lavoratori dovranno possedere il certificato verde per poter accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

Ma cosa succede se non si ha il Green pass sui posti di lavoro?

In base all’art. 3 comma 6 del DL 127/2021 i lavoratori privi di Green pass, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti al lavoratore la retribuzione né altro compenso o emolumento.









Il lavoratore non rischia, però, la sospensione.

Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuta alla mancanza del Green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il lavoratore che si presenti all’interno dei locali di lavoro senza il Green pass rischia una sanzione amministrativa dai 600 ai 1500 euro (e conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti).