Startup, come ricevere fondi per avviarla

Per finanziare un’impresa innovativa, una start up, esistono diversi modi che possono essere utilizzati per iniziare la nuova attività:

autofinanziamento, anche detto bootstrapping, non è altro che l'uso di capitali propri per poter dare il via alla start up. È una strada rischiosa ma più veloce rispetto al reperire capitali di terzi

finanziamenti pubblici (ad esempio prestiti a fondo perduto) che si possono ottenere partecipando a dei bandi

crowdfunding, vale a dire la raccolta fondi, che può avvenire anche tramite Internet, da parte di soggetti che vogliano sostenere l'idea della start up

venture capital, cioè un fondo creato da società di gestione del risparmio autorizzate per investire in start up

business angel, vale a dire soggetti privati (manager, ex imprenditori, consulenti, professionisti) che concedono i fondi alle start up, diventandone soci (cioè in cambio del capitale di rischio della start up)

incubatori di start up, sono dei luoghi in cui gli imprenditori hanno a disposizione strutture, servizi e competenze per sviluppare le idee di business e trasformare queste in realtà. Possono concedere a coloro che creano start up degli spazi fisici e di co-working, servizi amministrativi e organizzativi, formazione, consulenza, accesso a finanziamenti e networking

acceleratori di start up, vale a dire delle aziende che forniscono gratuitamente risorse per aiutare le start up a nascere o a svilupparsi, e lo fanno attraverso programmi che includono servizi professionali e opportunità di finanziamento. Un programma di accelerazione prevede solitamente un periodo di formazione di media durata (dai 6 ai 12 mesi) che mira a risolvere le principali criticità che un'attività nascente può affrontare

anticipi di partner o clienti strategici

prestiti bancari, le banche possono supportare le start up concedendo dei finanziamenti tramite il fondo di garanzia per le PMI, Competition (competizioni organizzate da banche, fondazioni, aziende multinazionali, incubatori, fondi di investimento), mutui per giovani imprese