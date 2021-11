Startup, come avviarne una

Al giorno d’oggi chiunque abbia una intuizione o un’idea innovativa può darle vita avviando una start up. Per start up si intende proprio un’impresa innovativa che può nascere in qualsiasi settore: informatica, telecomunicazioni, moda, food e così via. Verificate se ci sono bandi europei startup o fondi da poter utilizzare magari a fondo perduto, una buona mano per dare vita alla vostra attività.

Per essere definita tale, la start up deve mirare alla creazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico, nei metodi di produzione o nella commercializzazione.

Inoltre, deve seguire questi requisiti:

l’attività non deve essere costituita da più di 60 mesi (5 anni);

deve avere la sede fiscale in Italia o anche in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, purché vi sia una sede produttiva o una filiale nel nostro Paese;

dal secondo anno di attività, la produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro;

non aver mai distribuito utili;

non essere stata costituita dalla fusione o scissione con un’altra società oppure per cessione d’azienda o di un ramo d’azienda

Vediamo come si può avviare la propria start up.

La prima cosa fondamentale è l’idea e come questa si possa trasformare in un business e quindi in un’impresa di successo. Servono azioni concrete e soprattutto le giuste persone che abbiano competenze e capacità.









Per dare vita alla propria idea, possono essere utili dei finanziamenti e le tipologie sono diverse.

Si può ad esempio pensare alla raccolta fondi (crowdfunding), cercando il sostegno di persone che provano interesse o curiosità per il progetto, all’autofinanziamento oppure optare per i prestiti bancari o i finanziamenti pubblici, quelli stanziati periodicamente dalle istituzioni pubbliche (come le Regioni) per sostenere coloro che vogliano dare vita a delle nuove start up.

Infine bisogna scegliere il tipo di società: a scopo di lucro o senza scopo di lucro. Solitamente si opta per società di capitali e quelle più vantaggiose sono le SRL o SRL semplificate.

Le start up innovative possono costituirsi anche in forma di cooperativa.